Ιταλία: Τρεις υπουργοί παραπέμπονται στην υπόθεση Αλ Μάσρι

Παραπομπή τριών υπουργών ζήτησε το «ειδικό δικαστικό συμβούλιο» στην υπόθεση του Λίβυου στρατηγού Αλ Μάσρι. Υπέκυψε η Μελόνι σε εκβιασμό της Λιβύης;Ανταπόκριση από την Ρώμη



Μετά την υπόθεση των κλειστών μεταναστευτικών κέντρων στην Αλβανία, η κυβέρνηση Μελόνι, αντιμετωπίζει μια ακόμη δυσκολία λίγο πριν τις θερινές διακοπές. Το ειδικό, εξαμελές «δικαστικό συμβούλιο», αρμόδιο για έρευνες που αφορούν τα μέλη της κυβέρνησης, έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη οι υπουργοί Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο και ο υφυπουργός παρά την Προεδρία της Κυβέρνησης Αλφρέντο Μαντοβάνο. Η έρευνα αφορά τo αδίκημα της συνέργειας και η όλη υπόθεση σχετίζεται με την σύλληψη του Λίβυου στρατηγού Ναζέμ Οζάμα, γνωστού ως Αλ Μάσρι, στις 19 Ιανουαρίου στο Τορίνο, λίγο μετά την λήξη αγώνα ποδοσφαίρου.

Πηγή: Deutsche Welle

Η σύλληψη είχε γίνει βάσει εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο κατηγορεί τον Αλ Μάσρι για δολοφονίες και βασανιστήρια και σε βάρος ανηλίκων. Μετά από δυο ημέρες όμως ο Λίβυος στρατηγός αφέθηκε ελεύθερος και μεταφέρθηκε με αεροσκάφος του ιταλικού δημοσίου στην Τρίπολη όπου μεγάλο πλήθος τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο περίπου ως ήρωα.«Το ένταλμα σύλληψης περιείχε λάθη και ήταν ασαφές», δικαιολογήθηκε η ιταλική κυβέρνηση. Η εισαγγελία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου όμως ζήτησε να πραγματοποιηθεί σε βάθος έρευνα και διερωτήθηκε για ποιο λόγο η Ρώμη δεν επικοινώνησε μαζί της πριν λάβει τις όποιες αποφάσεις. Η δε ιταλική αντιπολίτευση χαρακτήρισε απαράδεκτη την στάση της κυβέρνησης Μελόνι κατηγορώντας την Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι υπέκυψε στους εκβιασμούς της Λιβύης με αναφορά κυρίως στο μεταναστευτικό.Η Μελόνι επιμένει ότι γνώριζε τα πάνταΥπενθυμίζεται ότι η Ιταλία διατηρεί μια ιδιαίτερα στενή σχέση με την κυβέρνηση της Τρίποληςκαι στηρίζει την ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή της. Την περασμένη εβδομάδα η Μελόνι συμμετείχε σε τριμερή διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Δυτικής Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα.Σε ότι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση δεν ζητήθηκε η παραπομπή σε δίκη της Ιταλίδας πρωθυπουργού διότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι είχε πληροφορηθεί -λεπτομερώς- για τους χειρισμούς στην υπόθεση. Η ίδια υπερασπίζει τους υπουργούς και επιμένει ότι γνώριζε και ενέκρινε όλες τις αποφάσεις τους.Δύσκολα τα τρία μέλη της κυβέρνησης θα παραπεμφθούν σε δίκη, διότι χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων στο κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι σε πολιτικό επίπεδο ξανανοίγει η όλη συζήτηση σχετικά με το ποιο κόστος πληρώνει η χώρα, για την συγκράτηση των μεταναστευτικών ρευμάτων και της ατιμωρησίας όσων στην Λιβύη, κατηγορούνται ότι βασανίζουν απάνθρωπα τους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται σε κλειστά κέντρα κράτησης.

