ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πολύμηνη «αρένα» της Εξεταστικής

Η κυβερνητική πλειοψηφία άνοιξε χθες και τυπικά το δρόμο για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθώς προεξοφλείται ότι η πρόταση αυτή είναι εκείνη που θα προχωρήσει, όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολύμηνης, ιδιαίτερα συγκρουσιακής διαδικασίας στη Βουλή.

Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχαν πέσει στο τραπέζι από τα κυβερνητικά στελέχη και τους βουλευτές που ήταν αντίθετοι με αυτή την προοπτική. Τώρα, καθώς η κυβέρνηση στην πρότασή της ζητά οι εργασίες της επιτροπής να επεκταθούν σε όλη την περίοδο από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ το 1998 μέχρι σήμερα, έμπειροι κοινοβουλευτικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η επιτροπή δεν πρόκειται να ολοκληρώσει τις εργασίες της πριν το τέλος του φθινοπώρου. Με δεδομένο ότι οι εργασίες της επιτροπής μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της Βουλής, θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα κυριαρχήσουν οι υψηλοί τόνοι και οι ακραία αντιπαράθεση.

Από κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζεται ότι αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο και ότι η συντήρηση του θέματος για αρκετό διάστημα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μπορεί να προκαλέσει πλήγμα στη δημοσκοπική εικόνα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι θα ήταν ίσως μεγαλύτερο το πλήγμα από την παραπομπή δύο ακόμα στελεχών σε διαδικασία προανακριτικής - Δικαστικού Συμβουλίου. Φαίνεται ότι απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, στο να ακολουθηθεί δηλαδή το λεγόμενο «μοντέλο Τριαντόπουλου», πέραν των δύο πρώην υπουργών που αναφέρονται στη δικογραφία, των κ. Βορίδη και Αυγενάκη, υπήρχαν αντιδράσεις και από άλλα κυβερνητικά στελέχη, που δεν είδαν θετικά την προοπτική να παγιωθεί αυτή η πρακτική για ό,τι φθάνει στη βουλή ως καταγγελία.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης η προανακριτική και η παραπομπή δύο ακόμη κυβερνητικών στελεχών σε αυτή θεωρείται ότι θα ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στο προφίλ της κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε χθες, ζητώντας από την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφιστούν και οι δύο προτάσεις: και της Ν.Δ. για εξεταστική και του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική. Η διαδικασία της εξεταστικής, πέραν του ότι θα τραβήξει σε βάθος χρόνου, εκτιμάται ότι θα γίνει πεδίο ανταγωνισμού για το ποιος μπορεί να φωνάξει περισσότερο, κάτι που ευνοεί κυρίως τα λεγόμενα «κόμματα διαμαρτυρίας», που δεν ενδιαφέρονται τόσο για την ουσία, αλλά κυρίως για τις εντυπώσεις.

Αυτό είναι το πλαίσιο που προδιαγράφεται μετά το χθεσινό αίτημα της Ν.Δ. για εξεταστική. Στην πρότασή του το κυβερνών κόμμα επαναλαμβάνει ότι δεν εντοπίζει στη δικογραφία στοιχεία που να αιτιολογούν περαιτέρω ποινική διερεύνηση για τους δύο πρώην υπουργούς. Η ανάλυση εστιάζει κυρίως στη δράση μελών της διοίκησης και υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιδόθηκαν σε μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γίνονται αναφορές σε ενδείξεις εκτεταμένης διαφθοράς στο εσωτερικό του Οργανισμού, σε επικοινωνία με γεωργοκτηνοτρόφους και υπευθύνους των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων. Βεβαίως, όλο αυτό το «οικοσύστημα» διαφθοράς περιγράφεται σαν να μην υπάρχει πουθενά αρμοδιότητα και ευθύνη της πολιτικής προϊσταμένης αρχής.

Για την κυβερνητική πλειοψηφία, το πραγματικό ερώτημα, όπως αναφέρεται στην πρόταση, «δεν είναι το ποιος ευθύνεται περισσότερο ή λιγότερο για το παρελθόν, αλλά το πώς θα διασφαλισθεί η σωστή και δίκαιη λειτουργία του συστήματος καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων και δεν θα υπάρξουν νέα λάθη».

