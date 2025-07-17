«Οι θέσεις της Λιβύης δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», απαντούν διπλωματικές πηγές στην Αθήνα

Μία ακόμη ρηματική διακοίνωση προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών απέστειλε η Λιβύη, η οποία δημοσιεύθηκε ως επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ την 1η Ιουλίου.

Η διακοίνωση είχε κατατεθεί από τη λιβυκή πλευρά στις 27 Μαΐου και συνοδεύεται από χάρτη που αποτυπώνει εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας που φτάνουν έως και την Κρήτη.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η Ρηματική Διακοίνωση της 27ης Μαΐου 2025 της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Λιβύης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε αντίδραση ελληνικών πρωτοβουλιών άσκησης νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων, εκφράζει τις πάγιες θέσεις της Λιβύης, ωστόσο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Οι θέσεις αυτές έχουν τεθεί στο παρελθόν και απαντηθεί προσηκόντως από την Ελλάδα και την Αίγυπτο.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το διεθνές δίκαιο δεν επικαθορίζεται από μονομερείς ρηματικές διακοινώσεις, ούτε από ευσεβείς πόθους τρίτων. Τέτοιες θέσεις δεν παραπέμπουν σε ετοιμότητα για επανέναρξη συνομιλιών για οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Τονίζουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει στον δρόμο του διεθνούς δικαίου και των στέρεων περιφερειακών συμμαχιών που πολλαπλασιάζουν τη διπλωματική της ισχύ.

Σε αντίθεση με άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες, η Ελλάδα βαδίζει και ενεργεί βάσει του Διεθνούς Δικαίου και δεν διστάζει να διατυπώνει ευθέως τις θέσεις της σε κάθε συνομιλητή της, όπως έπραξε και πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στη Λιβύη, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές.

