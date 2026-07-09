Της Μαρίνας Ζιώζιου

mzioziou@skai.gr

Στον «Άγιο Σάββα» βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά το πρόβλημα που προκλήθηκε από τη βλάβη σε ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα του αντικαρκινικού νοσοκομείου, εξαιτίας της οποίας ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα έχασαν προγραμματισμένες ακτινοθεραπείες.

Ο υπουργός έκανε αυτοψία στο νοσοκομείο και δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό του στο X, αναφέροντας ότι το μηχάνημα επισκευάστηκε μέσα σε τέσσερις ημέρες, οι θεραπείες ξεκίνησαν ξανά και η μέση αναμονή έχει μειωθεί από τις οκτώ στις δύο εβδομάδες. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία των ασθενών και δεσμεύθηκε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα θα αντικατασταθεί σύντομα.

Σήμερα το πρωί μετά τα γεγονότα στο Σισμανόγλειο επισκέφθηκα τον «Άγιο Σάββα» εκεί είχαμε την ατυχία πριν από λίγες μέρες να χαλάσει ένα από τα 4 ακτινιθεραπευτικά μηχανήματα και υπήρξε μεγάλη ανησυχία στους ασθενείς μας. Το φτιάξαμε μέσα σε 4 μέρες, οι θεραπείες ξεκίνησαν πάλι… pic.twitter.com/0geKOUViO1 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 9, 2026

Η αυτοψία του υπουργού στον «Άγιο Σάββα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι επισκέφθηκε τον «Άγιο Σάββα» μετά τα γεγονότα στο Σισμανόγλειο, θέλοντας να δει από κοντά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αντικαρκινικό νοσοκομείο. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του, πριν από λίγες ημέρες χάλασε ένα από τα τέσσερα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα του νοσοκομείου, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους ασθενείς.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η βλάβη αποκαταστάθηκε μέσα σε τέσσερις ημέρες και οι θεραπείες ξεκίνησαν ξανά. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η μέση αναμονή για ακτινοθεραπεία έχει μειωθεί σημαντικά.

Η υπόσχεση για αντικατάσταση του μηχανήματος

Ο υπουργός Υγείας υποσχέθηκε ότι το μηχάνημα που παρουσίασε τη βλάβη θα αντικατασταθεί σύντομα, αναγνωρίζοντας, ουσιαστικά, ότι σε ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο αναφοράς τέτοιου είδους προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλές τεχνικές δυσλειτουργίες.

Η λειτουργία των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων δεν είναι μια λεπτομέρεια της καθημερινότητας. Είναι κρίσιμο κομμάτι της θεραπευτικής αλυσίδας για ανθρώπους που δίνουν μάχη με τον καρκίνο και για τους οποίους κάθε χαμένη ημέρα έχει βάρος.

Τέσσερις ημέρες χωρίς ακτινοθεραπεία

Το πρόβλημα είχε αναδείξει το skai.gr, καταγράφοντας ότι για τρεις συνεχόμενες ημέρες ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα στον «Άγιο Σάββα» δεν έκαναν την προγραμματισμένη ακτινοθεραπεία τους. Η βλάβη, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρχε, απαιτούσε ανταλλακτικό για να αποκατασταθεί, κάτι που επιβεβαίωσε και υπουργός Υγείας. Ασθενείς που είχαν ήδη μπει σε πρόγραμμα θεραπείας βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια αναγκαστική διακοπή, χωρίς οι ίδιοι να έχουν καμία ευθύνη.

Το δημοσίευμα του skai.gr

Σε ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο, όπου καθημερινά φτάνουν άνθρωποι από την Αθήνα και την περιφέρεια για εξετάσεις, νοσηλείες, επανελέγχους και θεραπείες, τέτοιες καθυστερήσεις δεν είναι απλώς οργανωτικό πρόβλημα. Είναι πηγή αγωνίας. Γιατί στον καρκίνο, κάθε λεπτό μετράει...

Πηγή: skai.gr

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