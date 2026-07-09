Του Στέφανου Νικολαΐδη

Με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ολοκληρώθηκαν την περασμένη Παρασκευή (3/7) τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου του «Dragons' Den», το οποίο φέτος αλλάζει τηλεοπτική στέγη και επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και οι επενδυτές γιόρτασαν την ολοκλήρωση των γυρισμάτων σε χαλαρό κλίμα, με ένα μικρό «πάρτι» στο πλατό, λίγο πριν ανανεώσουν το τηλεοπτικό τους ραντεβού με το κοινό.

Και τη νέα σεζόν, το επιτυχημένο επιχειρηματικό show θα φιλοξενήσει φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να πείσουν τους επενδυτές να στηρίξουν τις ιδέες τους.

Στις πολυθρόνες των Dragons επιστρέφουν οι Χάρης Βαφειάς, Λέων Γιοχάη, Μαρία Χατζηστεφανή και Γιάννης Τσιώρης, ενώ τη φετινή ομάδα ενισχύουν οι Αντώνης Καράτζης, Κώστας Χαλκιάς και Ελευθερία Ζούρου.

«Θα κάναμε ξανά τα ίδια, αλλά με τα εργαλεία της νέας εποχής»

Στο περιθώριο των τελευταίων γυρισμάτων, οι επενδυτές κλήθηκαν από το skai.gr να απαντήσουν σε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ερώτημα:

«Αν ξεκινούσατε σήμερα από το μηδέν, στην εποχή του AI και των social media, θα κάνατε τα ίδια βήματα;»

Ο Χάρης Βαφειάς ξεκαθάρισε πως η επιχειρηματική του πορεία δεν θα άλλαζε, ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές εξελίξεις. «Το ταλέντο μου εμένα είναι να είμαι έμπορος, να είμαι προμηθευτής. Επί της ουσίας ιδιωτικός υπάλληλος είμαι, άρα θα ακολουθούσα ακριβώς την ίδια πορεία και όπου έβγαινε. Δεν είμαι ο ειδικός στα futuristic.»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Λέων Γιοχάη, επισημαίνοντας ότι οι πραγματικοί επιχειρηματίες δύσκολα εγκαταλείπουν το αντικείμενο που αγαπούν.

«Έχω δύο φίλους όχι πολύ μικρούς που πούλησαν δύο εταιρείες και βλέπω πως με το που τις πούλησαν, κάνουν την ίδια δουλειά πάλι. Εγώ πούλησα μια εταιρεία πριν 4-5 χρόνια και σήμερα πάλι ετοιμάζω το ίδιο business. Δεν νομίζω ότι ξεφεύγει κανείς από τη μοίρα του και από το αντικείμενο που γουστάρει. Νομίζω πάλι ξαναπέφτει στα ίδια, οπότε το ίδιο πράγμα θα έκανα πάλι, αλλά με διαφορετική τεχνολογία.»

Η συμβουλή του Σάκη Τανιμανίδη στους νέους επιχειρηματίες

Ο παρουσιαστής του Dragons' Den, Σάκης Τανιμανίδης, μίλησε για το σημαντικότερο μάθημα που έχει αποκομίσει από την παρουσία του στο επιχειρηματικό reality, δίνοντας παράλληλα μία συμβουλή σε όσους ονειρεύονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλοί νέοι επιχειρηματίες είναι ότι καθυστερούν να δοκιμάσουν την ιδέα τους στην αγορά.

«Κάτι το οποίο έμαθα στο Dragons' Den και το θυμήθηκα είναι ότι πρέπει να κάνεις πωλήσεις στην επιχείρηση την οποία έχεις ξεκινήσει όσο το δυνατόν συντομότερο. Όχι όταν νομίζεις ότι είσαι έτοιμος, όχι όταν έχει ολοκληρωθεί ένα rebranding που περιμένεις να γίνει. Εάν δεν πουλήσεις κάτι, εάν δεν έχεις πείσει έναν καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν που εσύ νομίζεις ότι θέλει όλος ο πλανήτης, τότε δεν έχεις επιχείρηση, αλλά ένα χόμπι με λογότυπο.»

Ο ίδιος στάθηκε και στη σημασία της επιμονής απέναντι στις απορρίψεις, τονίζοντας ότι το «όχι» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής διαδρομής.

«Το "όχι" είναι μέρος της διαδικασίας. Εάν θέλεις να χτίσεις μια επιχείρηση και όχι απλά να πας να δουλέψεις κάπου, τότε πρέπει να γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι το πιο πιθανό είναι πολλές φορές να πάρεις "όχι". Αλλά στο επιχειρείν ποιο είναι το καλό; Ότι το ένα "ναι" που θα πάρεις, θα αξίζει δέκα φορές όσο όλα τα "όχι" μαζί.»

Με νέα πρόσωπα, νέες επιχειρηματικές προτάσεις και επενδύσεις που αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον, το «Dragons' Den» ετοιμάζεται να επιστρέψει τον Σεπτέμβριο μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, φιλοδοξώντας να συνεχίσει να αναδεικνύει τις πιο ενδιαφέρουσες ελληνικές επιχειρηματικές ιδέες.

Πηγή: skai.gr

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