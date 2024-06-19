Λίβανος: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Τρία μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Γιαρούν, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua που επικαλείται πηγές από τις λιβανέζικες δυνάμεις ασφαλείας.

Όπως ανέφεραν στο Xinhua, ισραηλινό στρατιωτικό αεροσκάφος εξαπέλυσε τέσσερις πυραύλους εναντίον σπιτιού στο κέντρο του Γιαρούν, όπου βρήκαν τον θάνατο τα τρία μέλη του κινήματος. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας τοπικός αξιωματούχος, ονόματι Χασάν Μοχάμεντ Άλι Σάαμπ.

Σε άλλη αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, τέσσερις άμαχοι τραυματίστηκαν στο χωριό Χίαμ (νοτιοανατολικά).

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. Έκτοτε, τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 540 ανθρώπων, εκ των οποίων έχει επιβεβαιωθεί πως περίπου 100 ήταν άμαχοι, σύμφωνα με το Xinhua που επικαλείται πηγές των λιβανέζικων δυνάμεων ασφαλείας. Στο ίδιο διάστημα, στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 26 άνθρωποι, δεκαπέντε στρατιωτικοί και ένδεκα άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Εκτιμάται πως σχεδόν 150.000 κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών, κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των συγκρούσεων.

Πηγή: skai.gr

