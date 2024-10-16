Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 15 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα της Τρίτης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα στην πόλη Κάνα, περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τύρου.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην περιοχή και τραυματίες διακομίζονται σε νοσοκομείο στην Τύρο.

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί τον Λίβανο από τις 23 Σεπτεμβρίου, κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Από την 8η Οκτωβρίου 2023, ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο ανέρχεται σε 2.350 και των τραυματιών σε 10.906, σύμφωνα με απολογισμό του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.

