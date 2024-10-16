Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 15 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

Από την 8η Οκτωβρίου 2023, ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο ανέρχεται σε 2.350 και των τραυματιών σε 10.906

Φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα της Τρίτης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα στην πόλη Κάνα, περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τύρου.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην περιοχή και τραυματίες διακομίζονται σε νοσοκομείο στην Τύρο.

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί τον Λίβανο από τις 23 Σεπτεμβρίου, κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Από την 8η Οκτωβρίου 2023, ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο ανέρχεται σε 2.350 και των τραυματιών σε 10.906, σύμφωνα με απολογισμό του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβανος Ισραήλ πλήγματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark