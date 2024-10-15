Με έγκαιρες και καλά συντονισμένες ενέργειες, οι IDF κατάφεραν να αποτρέψουν δύο τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφος του Ισραήλ, πριν την εκδήλωσή τους.

Στην πρώτη περίπτωση, οι στρατιώτες των IDF αναγνώρισαν ύποπτο δίπλα στον φράχτη ασφαλείας, έξω από την κοινότητα Reihan. Στρατιώτες των IDF επενέβησαν και συνέλαβαν τον ύποπτο, ο οποίος ήταν οπλισμένος με ένα πιστόλι και ένα τυφέκιο M16. Ο ένοπλος μεταφέρθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας για περαιτέρω ανάκριση.

Ταυτόχρονα, μυστικές δυνάμεις της συνοριακής αστυνομίας του Ισραήλ, με την καθοδήγηση του ISA, επιχείρησαν στην περιοχή της Τζενίν για τη σύλληψη ενός καταζητούμενου που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση το αμέσως επόμενο διάστημα. Κατά την ανταλλαγή πυρών με τον ύποπτο, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί μέσα σε κτίριο, οι δυνάμεις ασφαλείας τον «εξουδετέρωσαν». Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πλευρά των IDF.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.