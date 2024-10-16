Ο Ζελένσκι προσκλήθηκε να παρουσιάσει το "σχέδιο νίκης" του στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να παρουσιάσει το "σχέδιο νίκης" του για την ήττα της Ρωσίας στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι προσπαθεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη των δυτικών συμμάχων του Κιέβου καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μισέλ δήλωσε ότι κάλεσε τον Ζελένσκι "στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης 17 Οκτωβρίου για να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και να παρουσιάσει το σχέδιό του για τη νίκη".

Η στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο και η ενίσχυση του ήδη καταπονημένου ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, περιλαμβάνονται στα θέματα της συνόδου των ηγετών των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι πραγματοποίησε επίσκεψη αστραπή σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συγκεκριμένα στο Βερολίνο, το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη, την ώρα που η χώρα του είναι αντιμέτωπη με έναν τρίτο χειμώνα πολέμου αρκετά δύσκολο.

Οι επισκέψεις οργανώθηκαν την τελευταία στιγμή μετά την αναβολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν του ταξιδιού του στη Γερμανία ώστε να επιβλέπει τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση του κυκλώνα Μίλτον που πλησίαζε στη Φλόριντα.

Ο Ουκρανός ηγέτης προσπάθησε να λάβει νέα στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από τους Ευρωπαίους συμμάχους του, φοβούμενος μια μείωση της υποστήριξής τους εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές τον επόμενο μήνα.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί στην γραμμή του ανατολικού μετώπου και έχουν βάλει στο στόχαστρο το ηλεκτρικό δίκτυο, την ώρα που η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με τον σκληρότερο χειμώνα της από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.