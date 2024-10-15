Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι κατέρριψε ένα δεύτερο ισραηλινό drone

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία είναι σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ εδώ και τρεις εβδομάδες, δήλωσε σήμερα ότι κατέρριψε δύο φορές "ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Hermes 450", προσθέτοντας ότι ένα από αυτά εθεάθη να "φλέγεται" στην ισραηλινή πλευρά του συνόρου.

Το φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα δηλώνει πλέον ότι έχει εμπλακεί σε "μάχες σώμα με σώμα" με τα ισραηλινά στρατεύματα που εξαπέλυσαν στις 30 Σεπτεμβρίου χερσαίες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο που συνορεύει με το βόρειο Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ αναφέρει καθημερινά εκτοξεύσεις ρουκετών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή πυραύλων στο ισραηλινό έδαφος.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, κλιμάκωσε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πετούν συνεχώς πάνω από τη χώρα και παρακολουθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

