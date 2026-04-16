«Περιμένετε τον θάνατο»: Ο ψυχολογικός πόλεμος του Ιράν εναντίον των αντιπάλων του

«Πρέπει να αναφέρετε αμέσως οποιοδήποτε περιστατικό ασφαλείας», έγραφε ένα μήνυμα που στάλθηκε σε κινητά τηλέφωνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τον αποστολέα «MOI» κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας δεν είχε στείλει ποτέ τέτοια ειδοποίηση και αργότερα προειδοποίησε τους κατοίκους να μην ανταποκρίνονται στο «ψεύτικο» μήνυμα.

Σε μια χώρα που βρέθηκε στο επίκεντρο των ιρανικών επιθέσεων, καθώς η Τεχεράνη ανταπέδιδε τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ, οι αρχές ανέφεραν ότι δέχθηκαν και ένα πιο ύπουλο κύμα επιθέσεων.

Τα ΗΑΕ είχαν ήδη καταγράψει απότομη αύξηση κυβερνοεπιθέσεων εβδομάδες πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον επικεφαλής κυβερνοασφάλειας της κυβέρνησης. Στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, οι επιθέσεις από ιρανικούς «πληρεξούσιους» έφτασαν τις 500.000 ημερησίως, στοχεύοντας κυρίως κρίσιμες υποδομές.

«Μετά την έναρξη του πολέμου, το διαδίκτυο στο Ιράν κόπηκε, αλλά οι επιθέσεις συνεχίστηκαν από το εξωτερικό», δήλωσε. «Πολλοί έλαβαν phishing emails που αρχικά στόχευαν στη συλλογή δεδομένων και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε καταστροφικές ενέργειες».

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξαπέλυσαν χιλιάδες πυραύλους και drones σε έως και 12 χώρες συμμάχους των ΗΠΑ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο αποτύπωμα καταγράφηκε στο λιγότερο ορατό μέτωπο: τον ψυχολογικό και πληροφοριακό πόλεμο.

Απειλητικά μηνύματα, που παρουσιάζονταν ως ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης, καλούσαν Ισραηλινούς να «περιμένουν τον θάνατο», ενώ ψεύτικες εντολές εκκένωσης - που μιμούνταν το ύφος του ισραηλινού στρατού - καλούσαν πολίτες σε χώρες του Κόλπου να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά σε κρίσιμες υποδομές.

Επιθέσεις σε διακομιστές στις αρχές Μαρτίου προκάλεσαν προβλήματα στα τραπεζικά συστήματα των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν, διακόπτοντας συναλλαγές και καθημερινές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν λίστα στόχων που περιλάμβανε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, οδηγώντας πολλές να επιτρέψουν εργασία από το σπίτι.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι κυβερνοεπιχειρήσεις και οι εκστρατείες επιρροής αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο σύγχρονου πολέμου, και το Ιράν έκανε εκτενή χρήση τους στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η στρατηγική αυτή στοχεύει κυρίως στη φήμη των χωρών του Κόλπου, οι οποίες έχουν οικοδομήσει εικόνα σταθερότητας και ασφάλειας για να προσελκύσουν επενδύσεις και διεθνές ταλέντο.

Στην Ιορδανία, κυβερνοεπιθέσεις συνδεδεμένες με το Ιράν στόχευσαν ακόμη και αποθέματα σιτηρών, επιχειρώντας να αλλοιώσουν τις θερμοκρασίες αποθήκευσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι Ιρανοί χάκερ επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάμερες ασφαλείας σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου, πιθανόν για καλύτερη στόχευση ή εκτίμηση ζημιών μετά από επιθέσεις.

Στο Ισραήλ, πολίτες έλαβαν απειλητικά μηνύματα όπως: «Χιλιάδες παλαιστινιακά παιδιά πέθαναν εξαιτίας σας. Εσείς και η οικογένειά σας είστε στόχος. Περιμένετε τον θάνατο».

Την ίδια στιγμή, το Ιράν επιχείρησε να ελέγξει και τη ροή της πληροφορίας. Πριν τον πόλεμο, λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα δημοσίευαν έμμεσες απειλές, όπως εικόνες του Μπουρτζ Χαλίφα χωρίς σχόλια.

Μετά τα πρώτα πλήγματα, κυβερνήσεις στον Κόλπο προχώρησαν σε συλλήψεις πολιτών που διέδιδαν βίντεο ή πληροφορίες, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν το αφήγημα. Αυτό οδήγησε πολλούς κατοίκους σε αυτολογοκρισία, ακόμη και σε ιδιωτικές συνομιλίες.

Οι κυβερνοεπιθέσεις επεκτάθηκαν και πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ενεργειακές και υδάτινες υποδομές στις ΗΠΑ, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες και αξιωματούχους.

Αν και η αποτελεσματικότητα αυτών των ενεργειών είναι δύσκολο να μετρηθεί, οι ειδικοί συμφωνούν ότι ένας βασικός στόχος επετεύχθη: η διάχυση φόβου και αβεβαιότητας.

«Ο κύριος στόχος είναι να ενισχυθεί η αίσθηση ότι οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες από τις απειλές του Ιράν», σημειώνουν αναλυτές.

