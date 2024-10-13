Η ειρηνευτική δύναμη UNIFIL στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι έχει αναφέρει κι άλλες παραβιάσεις των θέσεών των δυνάμεών της στη χώρα, από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου κι αυτού που περιγράφεται ως η δια της βίας σημερινή εισβολή ισραηλινών αρμάτων μάχης στην κεντρική είσοδο των εγκαταστάσεών της.

«Περίπου στις 4:30 π.μ., την ώρα που οι ειρηνευτικές δυνάμεις βρίσκονταν σε καταφύγια, δύο άρματα μάχης Merkava του ισραηλινού στρατού κατέστρεψαν την κεντρική πύλη και εισέβαλαν στη βάση με τη βία», παραμένοντας εκεί «γύρω στα 45 λεπτά», τόνισε η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο νότιο Λίβανο (UNIFIL).

Δύο ώρες αργότερα, πρόσθεσε, «πυρά δημιούργησαν καπνό» που προκάλεσαν «ερεθισμούς δέρματος και γαστρεντερικές διαταραχές σε 15 κυανόκρανους που λαμβάνουν φροντίδα».

Η UNIFIL ζητά εξηγήσεις

Η UNIFIL ζήτησε «εξηγήσεις» για το σημερινό συμβάν, λέγοντας ότι «για τέταρτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες, υπενθυμίζουμε στον ισραηλινό στρατό και σε όλους τους παράγοντες την υποχρέωσή τους να εγγυηθούν την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και (...) το απαραβίαστο των θέσεων του», ανακοίνωσε η δύναμη του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο.

Λίγες ώρες νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, ο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τον ΟΗΕ να αποσύρει τις ειρηνευτικές δυνάμεις του από τα σύνορα. Ο Νετανιάχου είπε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ζητήσει επανειλημμένα από τον ΟΗΕ να απομακρυνθούν οι κυανόκρανοι από την περιοχή, λέγοντας ότι η παρουσία τους στην περιοχή τους καθιστά ομήρους της Χεζμπολάχ. Παράλληλα σήμερα, από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, δήλωσε πως το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να επιστρέψει σε παραμεθόριες περιοχές στον Λίβανο ακόμη και μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού

«Γύρω στις 4:30 π.μ., ενώ ειρηνευτικές δυνάμεις βρίσκονταν σε καταφύγια, δύο άρματα μάχης Merkava του ισραηλινού στρατού κατέστρεψαν την κεντρική πύλη και εισήλθαν βιαίως στη βάση», παραμένοντας εκεί «περίπου για 45 λεπτά», δήλωσε η UNIFIL.

Δύο ώρες αργότερα, πρόσθεσε, «πυρά δημιούργησαν καπνό» που προκάλεσαν «ερεθισμούς δέρματος και γαστρεντερικές διαταραχές σε 15 κυανόκρανους που λαμβάνουν φροντίδα».

«Τρεις διμοιρίες στρατιωτών των IDF (σ.σ. ισραηλινού στρατού) διέσχισαν σήμερα Κυριακή πρωί την Μπλέ Γραμμή στον Λίβανο», τόνισαν.

Προχθές, «ο ισραηλινός στρατός εμπόδισε μια κρίσιμης σημασίας μεταφοράς υλικοτεχνικής υποστήριξης της UNIFIL να φτάσει στον προορισμό της», τόνισε η δύναμη του ΟΗΕ, απαιτώντας «εξηγήσεις» μετά τις «σοκαριστικές παραβιάσεις».

Χθες, ο Αντρέα Τενέντι, εκπρόσωπος UNIFIL, που είναι ανεπτυγμένη κατά μήκος της Μπλε Γραμμής που οριοθετεί το σύνορο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι κυανόκρανοι αρνήθηκαν να αποχωρήσουν από τη συνοριακή περιοχή στο νότιο Λίβανο όπως ζήτησε ο ισραηλινός στρατός, αποφασισμένοι να μείνουν εκεί παρά τις επιθέσεις που δέχθηκαν μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ.

Η δύναμη αυτή του ΟΗΕ, που αριθμεί 10.000 άνδρες, βρίσκεται πλέον υπό διασταυρούμενα πυρά του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που μπήκαν πριν τρεις εβδομάδες σε ανοιχτό πόλεμο, με την χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο.

Ενώ ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από την UNIFIL να εκκενώσει «περίπου 29 θέσεις» κοντά στα σύνορα, ο στρατός δεν ανέφερε το αρχηγείο της UNIFIL, που βρίσκεται στο Ρας αλ Ναγκούρα στα σύνορα, το οποίο δέχτηκε επανειλημμένα πυρά, κυρίως από Ισραηλινούς, σύμφωνα με την οργάνωση του ΟΗΕ.

«Αλλά υπήρξε ομόφωνη απόφαση να μείνουμε, γιατί η σημαία του ΟΗΕ πρέπει να κυματίζει σε αυτήν την περιοχή και πρέπει να είμαστε σε θέση να υποβάλουμε αναφορές στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», τόνισε ο Τενέντι.

Την Πέμπτη, η UNIFIL κατηγόρησε ισραηλινά στρατεύματα ότι «επανειλημμένα» και «σκόπιμα» πυροβόλησαν θέσεις της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, προκαλώντας κύμα διεθνών επικρίσεων σε διπλωματικό και όχι μόνο επίπεδο.

Ρώμη και Παρίσι κάλεσαν τους Ισραηλινούς πρέσβεις στις χώρες τους για εξηγήσεις και για να διαμαρτυρηθούν και η Ιταλία έφτασε στο σημείο να μιλήσει για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Από την πλευρά του το Ισραήλ υποστήριξε ότι άνοιξε πυρ προς την κατεύθυνση «απειλής» κοντά σε θέση της UNIFIL, στον νότιο Λίβανο.

Ανακοίνωση από τους IDF

Η θέση των IDF:

Νωρίτερα σήμερα (Κυριακή), ένα μεγάλο μπαράζ αντιαρματικών πυραύλων εκτοξεύτηκε προς τα στρατεύματα των IDF στον νότιο Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δύο στρατιώτες των IDF τραυματίστηκαν σοβαρά και πολλοί άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μέτρια. Οι οικογένειές τους έχουν ειδοποιηθεί.

Μια αρχική ανασκόπηση έδειξε ότι ένα άρμα μάχης των IDF που προσπαθούσε να εκκενώσει τραυματισμένους στρατιώτες, ενώ βρισκόταν ακόμη υπό πυρά, υποχώρησε αρκετά μέτρα σε ένα φυλάκιο της UNIFIL.

Μόλις σταμάτησαν τα εχθρικά πυρά και μετά την εκκένωση των τραυματισμένων στρατιωτών, το τανκ έφυγε από το πόστο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε προπέτασμα καπνού για την κάλυψη και την απομάκρυνση των τραυματιών στρατιωτών. Οι στρατιώτες των IDF διατήρησαν συντονισμό με την UNIFIL.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, δεν υπήρχε κίνδυνος για τις δυνάμεις της UNIFIL από τη δραστηριότητα των IDF.

