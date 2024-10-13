Τουρκία: «Κλειδί» οι επαφές με Σολτς για τα Eurofighter

Το Σάββατο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς θα επισκεφτεί την Τουρκία στις 19 Οκτωβρίου και θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά δεν ανέφερε τίποτα για το περιεχόμενο της συνάντησης. Ωστόσο, η σιβυλλική του απάντηση ότι «φυσικά μπορείτε πάντα να περιμένετε κάτι νέο από την επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου στον πρόεδρο της Τουρκίας- την οποία και αποκάλεσε «σημαντικό εταίρο»- έχει ανάψει το ενδιαφέρον.



Τα τουρκικά ΜΜΕ ενδιαφέρονται κυρίως για ένα θέμα: την άρση του γερμανικού εμπάργκο για την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών τύπου «Εurofighter» από την Τουρκία. Σύμφωνα με κεντρικό ρεπορτάζ της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Middle East Eye, η Γερμανία ξεκινά τεχνικές συνομιλίες για τα Eurofighter με την Τουρκία και το Βερολίνο ξεμπλοκάρει τις τεχνικές διαπραγματεύσεις, εν όψει της επίσκεψης του Όλαφ Σολτς. Σε ρεπορτάζ του ανταποκριτή στην Άγκυρα, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, «Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλείας σε μυστική συνεδρίαση αποφάσισε να επιτρέψει στην κοινοπραξία Eurofighter να μοιραστεί τις προδιαγραφές του μαχητικού αεροσκάφους με την Τουρκία και να ξεκινήσει τεχνικές διαβουλεύσεις».

Με τις ευλογίες (και) του Βερολίνου

Σύμφωνα με δεύτερη πηγή, που επικαλείται το ίδιο ρεπορτάζ, η ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών θα επικεντρωθεί στο πώς θα ήταν μια συμφωνία εάν η πώληση πραγματοποιηθεί με τις ευλογίες του Βερολίνου. «Θα περιλαμβάνει τις πλήρεις τεχνικές λεπτομέρειες του μαχητικού αεροσκάφους, τα στάδια προμήθειας του, την εκπαίδευση, τη διαχείριση ανταλλακτικών και τα πρωτόκολλα συντήρησης», αποκαλύπτει το ρεπορτάζ. Ωστόσο τονίζει ότι η κίνηση αυτή δεν σήμαινε ότι η πώληση θα έχει ολοκληρωθεί.



Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου Airbus στην Τουρκία, μπορεί τα Eurofighters να φθάσουν «σύντομα». Λέγεται ότι η Γερμανία αποφάσισε να επανεξετάσει το τουρκικό αίτημα για την αγορά Eurofighter μετά τις περιφερειακές εντάσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και τον πόλεμο στη Γάζα. Αναφέρεται επίσης ότι η απόφαση του Βερολίνου ελήφθη κατά τη συνάντηση Σολτς-Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.