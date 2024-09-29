Η SpaceX ξεκίνησε την αποστολή της να φέρει πίσω τους δύο αστροναύτες που έχουν εγκλωβιστεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) από τον Ιούνιο.

Η κάψουλα Dragon, η οποία έχει δύο κενές θέσεις για τους Μπουτς Γουίλμορ και την Σούνι Γουίλιαμς, απογειώθηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα το Σάββατο.

Η αποστολή του ζευγαριού στον διαστημικό σταθμό αναμενόταν να διαρκέσει μόνο περίπου οκτώ ημέρες, αλλά λόγω μηχανικής βλάβης παγιδεύτηκαν στον σταθμό.

Ο αστροναύτης της NASA Νικ Χέιγκ και ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντερ Γκορμπούνοφ πετούν με νέες προμήθειες για τον Μπουτς και την Σούνι και αναμένουν να τους φέρουν σπίτι τον Φεβρουάριο.

Η εκτόξευση της κάψουλας Dragon είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, αλλά καθυστέρησε λόγω του τυφώνα Helene, ο οποίος έχει προκάλεσε καταστροφές στη Φλόριντα και άλλες αμερικανικές πολιτείες.

Η SpaceX, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Elon Musk, μεταφέρει πληρώματα από και προς τον ISS κάθε έξι μήνες.

Η κάψουλα Dragon αναμένεται να προσδεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Κυριακή στις 21:30 GMT.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.