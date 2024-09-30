Λογαριασμός
Οι IDF βομβάρδισαν αποθήκη πυραύλων της Χεζμπολάχ, κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τους IDF, η αποθήκη με τους αντιαεροπορικούς πυραύλους βρισκόταν περίπου 1,5 χλμ μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού

Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέστρεψαν με αεροπορική επιδρομή μια αποθήκη πυραύλων εδάφους - αέρος της Χεζμπολάχ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Από τις ισραηλινές επιθέσεις

Σύμφωνα με τους IDF, η αποθήκη με τους αντιαεροπορικούς πυραύλους βρισκόταν περίπου 1,5 χλμ μακριά από το αεροδρόμιο.

«Οι πύραυλοι εδάφους-αέρος αποτελούν απειλή για τον διεθνή εναέριο χώρο, για τα επιβατικά αεροπλάνα και μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε αεροσκάφος που πετά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου», τόνισε ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ισραήλ επιθέσεις Χεζμπολάχ
