Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέστρεψαν με αεροπορική επιδρομή μια αποθήκη πυραύλων εδάφους - αέρος της Χεζμπολάχ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Από τις ισραηλινές επιθέσεις

מערך ההגנה האווירית של חיזבאללה מצויד בסוללות טילי קרקע-אוויר שמוסתרות בתשתיות אזרחיות בחסות האוכלוסייה האזרחית בלבנון>> pic.twitter.com/YGTU8sNc4Z — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 30, 2024

Σύμφωνα με τους IDF, η αποθήκη με τους αντιαεροπορικούς πυραύλους βρισκόταν περίπου 1,5 χλμ μακριά από το αεροδρόμιο.

«Οι πύραυλοι εδάφους-αέρος αποτελούν απειλή για τον διεθνή εναέριο χώρο, για τα επιβατικά αεροπλάνα και μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε αεροσκάφος που πετά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου», τόνισε ο στρατός.

כחלק מגלי התקיפה הנרחבים בלבנון, בתקיפה מדויקת של חיל האוויר, מטוסי קרב תקפו תשתית משגרי טילי קרקע-אוויר שהוצבה בסמוך לנמל התעופה הבינלאומי של ביירות תשתית זו, כמו תשתיות נוספות של מערך ההגנה האווירית של חיזבאללה>> pic.twitter.com/S1Uq7AzcYl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 30, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.