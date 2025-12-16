Ο επικεφαλής του λιβανικού στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ επανέλαβε χθες Δευτέρα, απευθυνόμενος σε ξένους διπλωμάτες, τη δέσμευση των ενόπλων δυνάμεων να αφοπλίσουν τη Χεζμπολά, κάτι που ανέφερε πως προβλεπόταν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, ο στρατός οργάνωσε επίσκεψη στον νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο επικεφαλής του επέδειξε σε ξένους διπλωμάτες και ξένους στρατιωτικούς ακόλουθους την πρόοδο της πρώτης φάσης του αφοπλισμού που τυπικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος της χρονιάς.

Η πρώτη φάση προβλέπει τη διάλυση των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολά στο τμήμα ανάμεσα στα σύνορα με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα στη λιβανική επικράτεια.

«Σκοπός της επίσκεψης αυτής είναι να επαναβεβαιωθεί η δέσμευση του στρατού να εφαρμόσει την απόφαση 1701» (σ.σ. του ΣΑ του ΟΗΕ, που αποτέλεσε βάση της συμφωνίας), σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Οι αρχές του Λιβάνου δέχονται ολοένα αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ για να προχωρήσουν στον αφοπλισμό της Χεζμπολά, κάτι που απορρίπτει το σιιτικό κίνημα.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό κίνημα, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Ο λιβανικός στρατός δεν ενεπλάκη στη σύγκρουση.

Παρά την ανακωχή αυτή, το Ισραήλ εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, οχυρό της Χεζμπολά, λέγοντας ότι στοχοποιεί μέλη ή υποδομές της ώστε να εμποδίσει το κίνημα να επανεξοπλιστεί. Διατηρεί εξάλλου στρατεύματά του σε πέντε θέσεις στρατηγικής σημασίας στο έδαφος του Λιβάνου, παρά το ότι η συμφωνία προέβλεπε πως θα τα απέσυρε.

Πηγή: skai.gr

