Λίβανος: Νέες επιθέσεις εναντίον της Unifil

Τέσσερις Ιταλοί στρατιώτες τραυματίσθηκαν σήμερα από θραύσματα σε βάση της Unifil στο Λίβανο.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ή βάση επλήγη από δυο ρουκέτες. Οι τραυματίες δεν φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση και διεξάγεται έρευνα.
Σύμφωνα με δήλωση του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι για την επίθεση ευθύνεται η Χεζμπολάχ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
