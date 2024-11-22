Λίβανος: Νέες επιθέσεις εναντίον της Unifil

Τέσσερις Ιταλοί στρατιώτες τραυματίσθηκαν σήμερα από θραύσματα σε βάση της Unifil στο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ή βάση επλήγη από δυο ρουκέτες. Οι τραυματίες δεν φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση και διεξάγεται έρευνα.

Σύμφωνα με δήλωση του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι για την επίθεση ευθύνεται η Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

