Μια δεύτερη Αυστραλή έφηβη, πέθανε από φερόμενη δηλητηρίαση με μεθανόλη, ανεβάζοντας στους έξι τον αριθμό των τουριστών που φέρονται να έχασαν τη ζωή τους μετά από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ στο Λάος.

Όπως μεταδίδει το BBC, η οικογένεια της 19χρονης επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου της, περίπου μία εβδομάδα μετά την αδιαθεσία που παρουσίασε στην τουριστική πόλη Vang Vieng.

Η φίλη της, επίσης 19 ετών, και μία Βρετανίδα δικηγόρος, 28 ετών, από το νοτιοανατολικό Λονδίνο, επιβεβαιώθηκε ότι πέθαναν την Πέμπτη.

Ένας Αμερικανός και δύο Δανέζες, ηλικίας 19 και 20 ετών, είναι επίσης μεταξύ των θυμάτων της φερόμενης δηλητηρίασης, που πιστεύεται ότι συνδέεται με αλκοολούχο οινόπνευμα.

Σε δήλωσή της στα ΜΜΕ, η οικογένεια της 19χρονης, ανέφερε ότι την παρηγορεί το γεγονός ότι η κόρη τους «έδινε χαρά και ευτυχία σε τόσους ανθρώπους». Επισημαίνουν ότι ζούσε «την καλύτερη ζωή της ταξιδεύοντας στη Νοτιοανατολική Ασία, γνωρίζοντας νέους φίλους και απολαμβάνοντας απίστευτες εμπειρίες» πριν αρρωστήσει.

Η Αυστραλή Υπουργός Εξωτερικών, Penny Wong, εξέφρασε τη θλίψη της για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας: «Όλοι οι Αυστραλοί είναι συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο της Holly Bowles. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της».

Τι συνέβη

Οι δύο έφηβες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στις 13 Νοεμβρίου, όταν δεν εμφανίστηκαν για το check-out στο hostel τους στο Vang Vieng, περίπου δύο ώρες βόρεια της πρωτεύουσας, Vientiane.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και ειδήσεις, οι τουρίστες πιθανότατα κατανάλωσαν αλκοόλ νοθευμένο με μεθανόλη, μια θανατηφόρα ουσία που συχνά βρίσκεται σε παράνομα παραγόμενα ποτά.

Το Hostel, όπου διέμεναν οι Αυστραλές έφηβες, φέρεται να προσέφερε δωρεάν σφηνάκια σε περίπου 100 πελάτες το προηγούμενο βράδυ. Ο διαχειριστής του hostel ανέφερε ότι κανένας άλλος επισκέπτης δεν εμφάνισε συμπτώματα, αλλά έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση για ανάκριση από τις Αρχές.

Λίγες λεπτομέρειες έχουν προκύψει για κάποιο από τα άλλα θύματα και ποια μέρη μπορεί να έχουν επισκεφθεί.

Οι Αρχές της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Ολλανδίας παρακολουθούν στενά την υπόθεση.

