Ο Μπάιντεν απένειμε στον Πάπα Φραγκίσκο το Μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνομίλησε με τον Πάπα Φραγκίσκο το Σάββατο και του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας με Διάκριση, την υψηλότερη τιμή για πολίτες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Είναι η πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια της θητείας του που ο Μπάιντεν απονέμει το μετάλλιο αυτό «με διάκριση».
Αυτήν την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε το ταξίδι του στη Ρώμη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον ποντίφικα, ώστε να επιβλέψει την αντίδραση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις φονικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.
