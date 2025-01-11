Λογαριασμός
Ο Μπάιντεν απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον πάπα Φραγκίσκο

Η υψηλότερη τιμή για πολίτες - Είναι η πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια της θητείας του που ο Μπάιντεν απονέμει το μετάλλιο αυτό «με διάκριση»

Ο Μπάιντεν απένειμε στον Πάπα Φραγκίσκο το Μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνομίλησε με τον Πάπα Φραγκίσκο το Σάββατο και του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας με Διάκριση, την υψηλότερη τιμή για πολίτες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Είναι η πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια της θητείας του που ο Μπάιντεν απονέμει το μετάλλιο αυτό «με διάκριση».

Αυτήν την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε το ταξίδι του στη Ρώμη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον ποντίφικα, ώστε να επιβλέψει την αντίδραση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις φονικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τζο Μπάιντεν Πάπας Φραγκίσκος
