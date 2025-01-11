Γερμανία: Γυναίκα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον σύζυγό της στην μέση του δρόμου - Διερχόμενη οδηγός επιχείρησε να την φυγαδεύσει

Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από το σύζυγό της σε κεντρικό δρόμο του δυτικού Βερολίνου. Διερχόμενη οδηγός επιχείρησε να την βοηθήσει, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος Σύρος είχε στήσει ενέδρα στην 38χρονη γερμανίδα σύζυγό του σε κεντρική διασταύρωση, από όπου θα περνούσε κατευθυνόμενη προς το σχολείο των παιδιών της. Όταν την είδε, την άρπαξε από πίσω και την γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Μια οδηγός που είδε την σκηνή θέλησε να βοηθήσει την γυναίκα και την τράβηξε στο αυτοκίνητό της. Ο σύζυγός της ωστόσο μπήκε στην θέση του συνοδηγού και επιτέθηκε στην σύζυγό του με μαχαίρι, καταφέρνοντάς της σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο και στον λαιμό. Κατόπιν επιχείρησε να διαφύγει, αλλά αργότερα παραδόθηκε στην αστυνομία. Η σύζυγός του νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, δεν είναι ωστόσο ακόμη σε θέση να δώσει κατάθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.