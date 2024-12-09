Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις στρατιώτες του τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα με στόχο όχημα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου στις 27 Νοεμβρίου τέθηκε σε ισχύ εύθραυστη κατάπαυση πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

«Ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε αυτοκίνητο κοντά στο στρατιωτικό σημείο ελέγχου του Σαφ αλ Χάουα-Μπιντ Τζμπέιλ, σκοτώνοντας έναν πολίτη και τραυματίζοντας 4 στρατιώτες», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Το εθνικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ έκανε επίσης λόγο για «ισραηλινό πλήγμα με στόχο ένα αυτοκίνητο στον δρόμο του Σαφ αλ Χάουα – Μπιντ Τζμπέιλ, κοντά σε σημείο ελέγχου του στρατού, σκοτώνοντας τον οδηγό του οχήματος, έναν πολίτη».

Ο ισραηλινός στρατός έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μην μεταβαίνουν σε διάφορες κοινότητες που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων, μεταξύ των οποίων η Μπιντ Τζμπέιλ.

Μια εύθραυστη κατάπαυση πυρός

Στις 27 Νοεμβρίου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση πυρός στον ανοικτό πόλεμο που διεξάγεται εδώ και πάνω από δύο μήνες μεταξύ της λιβανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ και που έχει προκαλέσει πάνω από 4.000 θανάτους στον Λίβανο ενώ έχει καταστρέψει τα προπύργια της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συχνά κατηγορούν αλλήλους για παραβίαση της εκεχειρίας.

Η συμφωνία για κατάπαυση πυρός προβλέπει την αποχώρηση εντός 60 ημερών του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο και ορίζει ότι μόνο ο λιβανικός στρατός και οι κυανόκρανοι μπορούν να αναπτυχθούν στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

