Ισχυρή έκρηξη στα νότια της Βηρυτού

Μία ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλούνται τα πρακτορεία Reuters και AFP.

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους Λιβανέζους να εκκενώσουν ορισμένες ζώνες στην περιοχή αυτήν.

Το Νοσοκομείο Σάχελ στα νότια προάστια της Βηρυτού εκκενώνεται, μετά τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι κάτω από το κτίριο κρύβεται ένα υπόγειο θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ, ανέφερε ο διευθυντής του, ο Φάντι Αλαμέχ.

Μιλώντας στο πρακτορείο Ρόιτερς ο Αλαμέχ διέψευσε αυτήν την πληροφορία και κάλεσε τον στρατό του Λιβάνου να επισκεφθεί τον χώρο.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού πάντως, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα πλήξει το νοσοκομείο Σάχελ, μολονότι νωρίτερα είπε ότι το χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για να κρύβει εκεί χρήματα.

«Η Πολεμική Αεροπορία παρακολουθεί το συγκρότημα, όπως βλέπετε. Ωστόσο, δεν θα πλήξουμε το ίδιο το νοσοκομείο», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

