Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι «βαθιά ανήσυχος» για τη δημοσιοποίηση διαβαθμισμένων εγγράφων σχετικά με την προετοιμασία του Ισραήλ για πιθανά αντίποινα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν το Σάββατο ότι η κυβέρνηση ερευνά μια μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση απόρρητων εγγράφων που αξιολογούν τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν .

Ο εκπρόσωπος Τύπου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση δεν είναι ακόμα βέβαιη εάν οι απόρρητες πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν δημόσια διέρρευσαν ή ήταν αποτέλεσμα παραβίασης του συστήματος.

Ο Κίρμπι πρόσθεσε ότι οι αξιωματούχοι της διοίκησης δεν έχουν καμία ένδειξη ότι «πρόσθετα έγγραφα όπως αυτά έχουν διαρρεύσει». Πρόσθεσε ότι το Πεντάγωνο ερευνά το θέμα.

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι και ο πρόεδρος εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για οποιαδήποτε διαρροή απόρρητων πληροφοριών στη δημόσια σφαίρα. Αυτό υποτίθεται ότι δεν συμβαίνει και είναι απαράδεκτο όταν συμβαίνει», είπε ο Κίρμπι.

Τα έγγραφα αποδίδονται στην Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών και στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και ανέφεραν ότι το Ισραήλ μετακινούσε στρατιωτικά μέσα για να πραγματοποιήσει στρατιωτικό χτύπημα ως απάντηση στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν την 1η Οκτωβρίου. Η κοινοποίηση των εγγράφων απευθυνόταν μόνο για μια συμμαχία πληροφοριών, τους «Five Eyes», που αποτελείται από τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία.

Ως άκρως απόρρητα, τα έγγραφα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά διαδικτυακά την Παρασκευή στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram και γρήγορα διαδόθηκαν στα κανάλια Telegram που είναι δημοφιλή στους Ιρανούς.

Αναλυτές στο SITE Intelligence Group παρακολούθησαν τη δημοσιοποίηση των εγγράφων σε ένα κανάλι Telegram δημοφιλές σε πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το κανάλι περιείχε αναρτήσεις από έναν ανώνυμο χρήστη με μακρά ιστορία δημοσίευσης άλλου υποτιθέμενου άκρως απόρρητου περιεχομένου, ο οποίος δήλωσε ότι είχε πρόσβαση στα έγγραφα. Ο χρήστης έγραψε επίσης ότι είχε πουλήσει μέρος του υλικού και το παρείχε επίσης στον ιρανικό στρατό.



Πηγή: skai.gr

