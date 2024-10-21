Προσωρινή πενταμελής επιτροπή στο Κατάρ θα διοικεί τη Χαμάς

Η Χαμάς, ο ηγέτης της οποίας Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό, θα διοικείται προσωρινά από μια επιτροπή που θα εδρεύει στο Κατάρ, μέχρι να εκλεγεί κάποιος διάδοχος, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές προσκείμενες στην παλαιστινιακή οργάνωση.

«Η προσέγγιση της διοίκησης της Χαμάς είναι να μην ορίσει διάδοχο του αποθανόντος ηγέτη, του μάρτυρα Γιαχία Σινουάρ, πριν από τις επόμενες εκλογές» του κινήματος, «εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες» ανέφερε μία από τις πηγές που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Οι εκλογές αυτές πρόκειται να διεξαχθούν τον προσεχή Μάρτιο.

Ο Γιαχία Σινουάρ, που ορίστηκε ηγέτης της Χαμάς μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, τον περασμένο Ιούλιο, σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Η πενταμελής επιτροπή που ορίστηκε τον Αύγουστο, μετά τη δολοφονία του Χανίγια, για να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων, λόγω της δυσκολίας που υπήρχε με την επικοινωνία με τον Σινουάρ στη Γάζα, «θα αναλάβει τη διοίκηση της οργάνωσης», σύμφωνα με μία πηγή.

Η επιτροπή εδρεύει στην Ντόχα και αποτελείται από εκπροσώπους της οργάνωσης για τη Λωρίδα της Γάζας (Χαλίλ αλ Χάγια), την κατεχόμενη Δυτική Όχθη (Ζάχερ Τζαμπαρίν) και τη διασπορά (Χαλέντ Μεσάαλ), καθώς και του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Σούρα (Μοχάμεντ Νταρουίς) και τον γραμματέα του πολιτικού γραφείου που παραμένει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας, πρόσθεσε.

Μια άλλη πηγή της Χαμάς διαβεβαίωσε ότι τα ηγετικά στελέχη συζήτησαν την πιθανότητα να ορίσουν έναν πολιτικό ηγέτη χωρίς να ανακοινώσουν το όνομά του, αλλά το απέκλεισαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

