Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε σήμερα την Τουρκία να προχωρήσει σε «ενδελεχείς» έρευνες για καταγγελίες που αφορούν κακοποιήσεις και αναγκαστικές επαναπροωθήσεις μεταναστών στο Αφγανιστάν και τη Συρία, την ώρα που η Τουρκία έχει λάβει ευρωπαϊκά κονδύλια για τη μεταναστευτική της πολιτική.

Εννέα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Le Monde, El Pais, Der Spiegel και Politico, δημοσίευσαν τις μαρτυρίες περίπου 40 μεταναστών που κατηγορούν τις τουρκικές αρχές για κακοποιήσεις σε κέντρα υποδοχής και αναγκαστικές επαναπροωθήσεις στο Αφγανιστάν και τη Συρία.

Αυτή η έρευνα των MME υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «αγνοούσε επανειλημμένα προειδοποιήσεις» της κοινωνίας των πολιτών, διπλωματών και «ακόμη και του προσωπικού της» για το θέμα, ενώ η ΕΕ χρηματοδοτούσε την κατασκευή ή την ανακαίνιση κέντρων.

Σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άνα Πισονέρο, δήλωσε ότι «είναι ευθύνη των τουρκικών αρχών να διερευνήσουν ενδελεχώς τις καταγγελίες για αδικήματα».

«Τους προτρέπουμε να το κάνουν», επέμεινε. Αν λάβουμε στοιχεία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλων θεμελιωδών αξιών που συνδέονται με ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, τότε φυσικά θα διορθώσουμε την κατάσταση», διαβεβαίωσε.

Παράλληλα, η Κομισιόν τόνισε τις «προσπάθειες» της Τουρκίας να «υποδεχθεί 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία και άλλες ξένες χώρες».

Η Πισονέρο σημείωσε τη «μεγάλη αλληλεγγύη» στην Ευρώπη, μέσω της διανομής «σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων ευρώ» από το 2012 για τη στήριξη «προσφύγων και κοινοτήτων υποδοχής» στην Τουρκία και την υπόσχεση ενός «επιπλέον δισεκατομμυρίου» το 2024.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Κομισιόν ζήτησε από την Τυνησία τη διεξαγωγή έρευνας, έπειτα από μαρτυρίες που κατηγορούσαν τις αρχές επιβολής του νόμου για σεξουαλική βία κατά μεταναστών, παρά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Οι αρχές της Τυνησίας αντέκρουσαν αυτές τις κατηγορίες.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις κρούουν τακτικά τον κώδωνα του κινδύνου για την κακομεταχείριση των μεταναστών σε χώρες διέλευσης.

Το μεταναστευτικό είναι στην ατζέντα της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις 17 και 18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και την επιτάχυνση των παράνομων επιστροφών μεταναστών.

Χθες στο Λουξεμβούργο, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εσωτερικών συζήτησαν για μια νέα κατεύθυνση, μεταξύ των εκκλήσεων για αναθεώρηση της «οδηγίας για την επιστροφή» του 2008 και της έκρυθμης συζήτησης για τις μεταφορές μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

