Λίβανος: Συνελήφθη άνδρας που φέρεται ότι είναι ηγέτης παρακλαδιού του ISIS

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός προσώπου που φέρεται ότι είναι ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους στη χώρα αυτή.

«Έπειτα από μια σειρά επιχειρήσεων παρακολούθησης (…) η Διεύθυνση Πληροφοριών συνέλαβε τον πολίτη Ρ.Φ., με το προσωνύμιο "Κασούρα", έναν σημαντικό ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Νταές» ανέφερε ο στρατός, χρησιμοποιώντας το αραβικό ακρωνύμιο του ΙΚ.

Σύμφωνα με τη Βηρυτό, ο «Κασούρα» σχεδίαζε πολλές επιχειρήσεις στη χώρα και είχε αναλάβει επικεφαλής του λιβανέζικου παρακλαδιού του ΙΚ μετά τη σύλληψη άλλων υψηλόβαθμων μελών της οργάνωσης, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε λίγες ημέρες μετά την επίθεση αυτοκτονίας σε ελληνορθόδοξο ναό στη γειτονική Συρία, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Οι συριακές αρχές κατηγορούν για την επίθεση το Ισλαμικό Κράτος.

Αν και δεν έχει τόσο μεγάλη παρουσία στον Λίβανο, όπως στη Συρία ή το Ιράκ, η οργάνωση αυτή, καθώς και άλλα τζιχαντιστικά κινήματα, συγκρούστηκαν την τελευταία δεκαετία με τον στρατό και με την οργάνωση Χεζμπολάχ, κυρίως στις βόρειες και ανατολικές επαρχίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

