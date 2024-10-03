Οι επόμενες κινήσεις του Ισραήλ και τα αντίποινα με τα οποία θα αποφασίσει να απαντήσει στην πυραυλική επίθεση του Ιράν αναμένεται να καθορίσουν εάν θα επεκταθεί ο κύκλος της βίας στη Μέση Ανατολή.

Η ισραηλινή αντεπίθεση ενδεχομένως να αποτελέσει το σημείο καμπής, καθώς το Ιράν έχει προαναγγείλει ότι η επιθετικότητά του δεν σταματά στο χτύπημα της Τρίτης, αλλά μπορεί να ακολουθήσει και άλλος κύκλος, που θα περιλαμβάνει συντριπτικά χτυπήματα κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του εφόσον εμπλακούν ενεργά στις επιθέσεις εναντίον του.

Μπάιντεν: Το συζητάμε για χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν

Κι ενώ η διεθνής κοινότητα αναμένει με κομμένη την ανάσα τις αποφάσεις του Ισραήλ με τους αναλυτές να επιδίδονται σε εκτιμήσεις για τον τρόπο που θα επιλέξει να χτυπήσει, ο Αμερικανός πρόεδρος , Τζο Μπάιντεν, με δήλωσή του την Πέμπτη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ισραηλινό χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι η απάντησή του θα είναι σκληρή αλλά θα έρθει έπειτα από συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, ο Τζο Μπάιντεν ερωτηθείς για το αν θα υποστήριζε επίθεση στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν απάντησε «το συζητάμε» εκτινάσσοντας την τιμή του αργού πετρελαίου κατά 5%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα υποστηρίξει ισραηλινό χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Προειδοποιήσεις και απειλές από το Ιράν

Επιβεβαιώνοντας τον φαύλο κύκλο της βίας στον οποίο έχει μπει η Μέση Ανατολή, το Ιράν έχει προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον ότι ένα μεγάλο ισραηλινό χτύπημα θα οδηγήσει σε επιθέσεις κατά ισραηλινών υποδομών και χωρών που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, σε δήλωση που εξέδωσε η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, το Ιράν αναφέρει: Εάν οποιαδήποτε χώρα παράσχει βοήθεια στο Ισραήλ, θα θεωρείται επίσης συνεργός και νόμιμος στόχος. Συμβουλεύουμε τις χώρες να απόσχουν να εμπλακούν στη σύγκρουση μεταξύ του ισραηλινού καθεστώτος και του Ιράν και να αποστασιοποιηθούν από τις εχθροπραξίες.

Το Ιράν τόνισε επίσης ότι δεν θα σταλούν μηνύματα σε «επιτιθέμενους» παρά μόνο μέσω των Ελβετών διπλωματών, της χώρας που έχει οριστεί για να διαβιβάζει ιρανικά μηνύματα στις ΗΠΑ. Υπήρχε η πεποίθηση ότι το Ιράν χρησιμοποιούσε το Κατάρ ως ενδιάμεσο με τις ΗΠΑ.

Οι γενικές ενδείξεις της ιρανικής κλιμάκωσης, ειδικά εάν χτυπηθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του, εγείρουν ζητήματα σχετικά με το εάν το Ιράν θα ανταπαντήσει χτυπώντας πυρηνικές τοποθεσίες του Ισραήλ.

Ουδετερότητα από τα αραβικά κράτη ζήτησε ο Πεζεσκιάν

Οι προειδοποιήσεις ήρθαν την ώρα που ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, ζητούσε διαβεβαιώσεις από τα κράτη του Κόλπου στη Ντόχα ότι θα παραμείνουν ουδέτερα σε περίπτωση οποιασδήποτε κοινής επίθεσης Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Μαχίντ Ταχτ Ραβαντσί, ο πολιτικός αναπληρωτής στο υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, είχε επίσης συνομιλίες με διεθνείς διπλωμάτες στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι εάν το Ισραήλ αμφισβητήσει ξανά την ιρανική κυριαρχία, θα λάβει «μια συντριπτική και διδακτική απάντηση».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πρόκειται να ηγηθεί της προσευχής της Παρασκευής στην Τεχεράνη, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του, Αμπάς Αραγκτσί, θα ταξιδέψει στη Βηρυτό για να συζητήσει εάν υπάρχει πιθανότητα αναβίωσης της εκεχειρίας.

Ο εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, επιβεβαίωσε την «πλήρη υποστήριξη» της χώρας του προς τον Λίβανο ενάντια στις «βίαιες επιθέσεις στις οποίες υφίστανται».

Σε ανάρτησή του στο X την Πέμπτη, είπε ότι διέταξε «ταχεία δράση και όλους τους απαραίτητους πόρους» για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε «όλους τους εκτοπισμένους και όσους επλήγησαν από αυτήν την επιθετικότητα». Πρόσθεσε:

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα ήταν το πράσινο φως για την επέκταση της σύγκρουσης».



