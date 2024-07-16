Τρία παιδιά από τη Συρία σκοτώθηκαν την Τρίτη σε ισραηλινό χτύπημα στο χωριό Ουμ αλ Τουτ στο νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, μετέδωσε το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Νωρίτερα την Τρίτη, το NNA ανέφερε ότι δύο ακόμη Σύροι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό χτύπημα όταν έπληξε ένα ποδήλατο που διέσχιζε τον δρόμο Kfar Tebnit-Khardali στο νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία και τον Λίβανο από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η λιβανέζικη Χεζμπολάχ και σιιτικές πολιτοφυλακές στη Συρία και το Ιράκ, εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου ως «μέτωπο υποστήριξης» απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.