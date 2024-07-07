Γάζα: Φονικός βομβαρδισμός του Ισραήλ σε σχολείο- Μέλος της Χεζμπολά νεκρό στον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Σάββατο νέους πολύνεκρους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, ο ένας από τους οποίους προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων μέσα σε σχολείο όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ενώ ταυτόχρονα σκότωσαν μέλος της Χεζμπολά σε επιδρομή drone στον γειτονικό Λίβανο.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανέφερε πως η αεροπορία του στοχοποίησε «πολλούς τρομοκράτες» στον «τομέα του σχολείου αλ Τζαούνι» της Νουσέιρατ (κεντρικά), το οποίο διαχειρίζεται ο ΟΗΕ και στο οποίο έχουν καταφύγει εκτοπισμένοι. «Η τοποθεσία αυτή χρησιμοποιείτο για να κρύβονται όπλα και ως επιχειρησιακή υποδομή από όπου διεξάγονταν επιθέσεις εναντίον (ισραηλινών) στρατιωτικών», υποστήριξε.

Τη 275η ημέρα του πολέμου, ο οποίος εισέρχεται σήμερα στον δέκατο μήνα του, η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμό στο σχολείο.

Παράλληλα, οι διπλωματικές προσπάθειες ξανάρχισαν με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει πως θα στείλει την επόμενη εβδομάδα αντιπροσωπεία για να συνεχίσει τις συνομιλίες με τους μεσολαβητές του Κατάρ.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 116 παραμένουν στα χέρια παλαιστίνιων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 42 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 38.098 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Στον μικρό, ερειπωμένο θύλακο, όπου το Ισραήλ πολιορκεί 2,4 εκατ. ανθρώπους, οι συνθήκες είναι «καταστροφικές» σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με πελώριες ελλείψεις πόσιμου νερού και τροφίμων. Τα Ηνωμένα Έθνη λογαριάζουν πως τουλάχιστον το 80% των κατοίκων έχει εκτοπιστεί και πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, πέθαναν από πείνα.

Η κυβέρνηση της Χαμάς κατήγγειλε την «φρικιαστική σφαγή», αναφερόμενη στον βομβαρδισμό στο σχολείο αλ Τζαούνι, κάνοντας λόγο για άλλους 50 τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο σχολείο βρίσκονται 7.000 εκτοπισμένοι.

«Θραύσματα έρχονταν κατά πάνω μου ενώ βρισκόμουν μέσα στην τάξη, παιδιά τραυματίστηκαν», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σάμα Αμπού Άμσα στο σχολείο. «Πού θα έπρεπε να πάμε; Τα παιδιά μας πεθαίνουν από τον φόβο».

Νωρίτερα, σωστικά συνεργεία μίλησαν για 10 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τριών δημοσιογράφων, σε πλήγμα εναντίον σπιτιού στον καταυλισμό Νουσέιρατ. Τέταρτος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στην πόλη της Γάζας (βόρεια), σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης της Χαμάς.

Οι μάχες εξάλλου συνεχίστηκαν στη Σουτζάια, συνοικία της πόλης της Γάζας, όπου διεξάγεται χερσαία επιχείρηση με υποστήριξη της αεροπορίας από την 27η Ιουνίου.

Ο συγκεκριμένος τομέας είναι ανάμεσα σ’ αυτούς στους οποίους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν εκ νέου παρότι είχαν διαβεβαιώσει πως έλεγχαν.

Ανέφεραν πως σκοτώθηκαν «τρομοκράτες της Χαμάς» και καταστράφηκαν «όπλα και υποδομές», συμπεριλαμβανομένων σηράγγων, ερίζοντας πως «ο εχθρός επιδιώκει να δημιουργήσει βάση» στη συνοικία.

Στοιχεία του ισραηλινού στρατού ενεπλάκησαν επίσης σε μάχες στη Ράφα (νότια), όπου αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως χρησιμοποιήθηκε βαρύ πυροβολικό στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, «εξαλείφθηκαν τρομοκρατικοί πυρήνες», ενώ «υπόγειες σήραγγες καταστράφηκαν» και «κατασχέθηκαν όπλα».

Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ανακοίνωσε πως δυο εργαζόμενοί του σκοτώθηκαν στην αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά), χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο πόλεμος συνεχίζει να εγείρεται κίνδυνος να εξαπλωθεί, καθώς εξακολουθούν οι καθημερινές ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη λιβανική Χεζμπολά και στις δυο πλευρές των συνόρων.

«Τοπικός αξιωματούχος» του ισχυρού σιιτικού κινήματος, προσκείμενου στο Ιράν, συμμάχου της Χαμάς, σκοτώθηκε σε πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον οχήματος κοντά στην Μπάαλμπεκ, στον ανατολικό Λίβανο, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολά.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι «επιχείρησαν στην περιοχή της Μπάαλμπεκ για να πλήξουν και να εξαλείψουν (...) στέλεχος-κλειδί μονάδας αντιαεροπορικής άμυνας της Χεζμπολά», το οποίο, κατ’ αυτές, είχε «συμμετάσχει στον σχεδιασμό και τη διάπραξη πολυάριθμων τρομοκρατικών επιθέσεων» εναντίον του Ισραήλ και συνέβαλε να συγκροτηθεί το «οπλοστάσιο ιρανικών όπλων» της οργάνωσης.

Με αυτό το φόντο, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προσπάθεια για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα η επίσκεψη του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην ολομέλεια του Κογκρέσου την 24η Ιουλίου.

Μετά τις συνομιλίες της Παρασκευής στη Ντόχα του επικεφαλής της ισραηλινής Μοσάντ Δαυίδ Μπαρνέα, ομάδα θα συνεχίσει «την επόμενη εβδομάδα» τις διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, ανακοίνωσε το γραφείο του κ. Νετανιάχου.

Έκανε λόγο για συνεχιζόμενες «αποκλίσεις» με τη Χαμάς, η οποία από τη δική της πλευρά ανακοίνωσε νέες «ιδέες».

Οι μεσολαβητικές προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ προσκρούουν ως τώρα στις ασυμβίβαστες αξιώσεις που προβάλλουν οι δυο πλευρές.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί ως την εξάλειψη της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων· η Χαμάς αξιώνει από την πλευρά της οριστική κατάπαυση του πυρός κι αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο προτού κλειστεί συμφωνία.

«Είναι σημαντικό να συναφθεί συμφωνία» για την επιστροφή των ομήρων, είπε ο Αλμόγκ Μέιρ Τζαν, που απελευθερώθηκε στις αρχές Ιουνίου κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε σε νέα διαδήλωση στο Τελ Αβίβ εναντίον της κυβέρνησης Νετανιάχου χθες βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.