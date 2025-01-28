Σταμάτησε η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης του Medicaid με αποτέλεσμα να αποκλειστούν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για παύση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης , παρόλο που ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το πρόγραμμα εξαιρείται.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος γνώριζε τη διακοπή της διαδικτυακής πύλης του προγράμματος Medicaid και είπε ότι θα επανέλθει σύντομα στο διαδίκτυο. Είπε, επίσης, ότι δεν επηρεάστηκαν πληρωμές.

Υποχρεωτικά προγράμματα όπως το κοινό ομοσπονδιακό-πολιτειακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για τους φτωχούς και το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP εξαιρέθηκαν από την παύση της χρηματοδότησης των ΗΠΑ , δήλωσε στους νομοθέτες το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Περισσότεροι από 70 εκατομμύρια άνθρωποι καλύπτονται από το Medicaid, το οποίο πληρώνεται από κοινού από τις πολιτείες και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με κάθε πολιτεία να τρέχει το δικό της πρόγραμμα.

Η ομοσπονδιακή βοήθεια Medicaid διανέμεται σε καθημερινή βάση με τη μορφή επιχορηγήσεων σε πολιτείες και ανήλθε συνολικά σε 618 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 – δηλαδή περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ανά εργάσιμη ημέρα.

Τις πρώτες τέσσερις ημέρες της προεδρίας του Τραμπ , το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών εκταμίευσε περίπου 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις της Medicaid, σύμφωνα με την καθημερινή αναφορά του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρον Γουάιντεν είπε ότι οι γιατροί και τα νοσοκομεία και στις 50 πολιτείες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις πύλες πληρωμών, παγώνοντας την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

"Το προσωπικό μου έχει επιβεβαιώσει αναφορές ότι οι πύλες Medicaid είναι εκτός λειτουργίας και στις 50 πολιτείες μετά το πάγωμα της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης χθες το βράδυ. Αυτή είναι μια κραυγαλέα προσπάθεια να αφαιρεθεί η ασφάλιση υγείας από εκατομμύρια Αμερικανούς μέσα σε μια νύχτα και θα σκοτωθούν άνθρωποι", έγραψε ο Wyden στο X.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής των ΗΠΑ Κρις Μέρφι είπε ότι οι πάροχοι στην πολιτεία του δεν μπορούν να πληρωθούν μετά την απενεργοποίηση του συστήματος πληρωμών Medicaid, προσθέτοντας στην ανάρτησή του στο X ότι «οι συζητήσεις ήταν σε εξέλιξη για το αν μπορούν να συνεχιστούν οι υπηρεσίες».



Πηγή: skai.gr

