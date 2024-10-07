Λίβανος: 10 πυροσβέστες νεκροί από ισραηλινό πλήγμα

Δέκα πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινό πλήγμα σε δημοτικό κτίριο στην κωμόπολη Μπιντ Τζμπεΐλ του νότιου Λιβάνου, στα σύνορα με το Ισραήλ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.



Οι πυροσβέστες ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης, με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, να κάνει λόγο για σφαγή από τις IDF.

Οι αρχές λένε ότι έχουν ανασύρει τα πτώματα οκτώ ανθρώπων μέχρι στιγμής, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Από την αρχή των συγκρούσεων, πριν από ένα χρόνο, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 115 διασώστες και πυροσβέστες, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο στα επίσημα λιβανικά στοιχεία.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε επίσης ότι 2.083 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 8 Οκτωβρίου 2023, μετά τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο.

