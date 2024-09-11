Η Αϊτή διαμαρτύρεται για τις δηλώσεις για «Αϊτινούς μετανάστες που τρώνε γάτες»

Η κυβέρνηση της Αϊτής κατήγγειλε σήμερα τις «προκατειλημμένες δηλώσεις» που έκαναν στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος των ΗΠΑ –ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ– σύμφωνα με τις οποίες Αϊτινοί μετανάστες στο Οχάιο αρπάζουν σκύλους και γάτες για να τους φάνε.

«Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που συμπατριώτες μας στο εξωτερικό πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης, διασύρονται και απανθρωπιούνται ώστε να εξυπηρετηθούν πολιτικά εκλογικά συμφέροντα», υπογράμμισε το υπουργείο Απόδημων Αϊτινών σε ανακοίνωσή του, που φέρει χθεσινή ημερομηνία.

Από τη Δευτέρα, πολλοί συντηρητικοί, συχνά στενοί συνεργάτες του Τραμπ, διαδίδουν μια φήμη την οποία ωστόσο έχουν διαψεύσει οι αρχές του Οχάιο, τόσο ο δήμος όσο και η αστυνομία: ότι Αϊτινοί παράτυποι μετανάστες στην πόλη Σπρίνγκφιλντ σκοτώνουν κατοικίδια ή πάπιες σε λιμνούλες για να τα φάνε.

Η διάψευση των αρχών δεν εμπόδισε τον Τραμπ να επαναλάβει αυτές τις φήμες στην τηλεμαχία που είχε το βράδυ της Τρίτης με τη Δημοκρατική αντίπαλό του, την Κάμαλα Χάρις.

«Στο Σπρίνγκφιλντ, τρώνε σκύλους, οι άνθρωποι που έρχονται (σ.σ. οι μετανάστες) τρώνε γάτες. Τρώνε τα ζώα συντροφιάς των κατοίκων», ισχυρίστηκε ο πρώην πρόεδρος.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτές τις δηλώσεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των συμπατριωτών μας και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους» πρόσθεσε η αϊτινή κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

