Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ουσιαστική και μακροπρόθεσμη ειρήνη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Μιλήσαμε για τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης, όχι για να την παρατείνουμε, αλλά ακριβώς για να εξασφαλίσουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι μακροπρόθεσμο και θα εγγυάται την ειρήνη», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο TASS.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.