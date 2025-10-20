Ιταλία: Νεκρός οδηγός λεωφορείου σε ενέδρα οπαδών μετά από αγώνα μπάσκετ

Είδηση σοκ από την Ιταλία. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Ριέτι με την Πιστόια στην οποία οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 88-73, εκτυλίχθηκε ένα τραγικό συμβάν, αφού μετά από ενέδρα των οπαδών των γηπεδούχων, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα οι φίλαθλοι της Πιστόια, επέστρεφαν από τον αγώνα και το πούλμαν στο οποίο επέβαιναν δέχθηκε επίθεση, από τους αντίπαλους οπαδούς, που πέταξαν αντικείμενα. Ένα από αυτό χτύπησε στο τζάμι του οδηγού και του προκάλεσε θανάσιμα τραύματα.

🙏 NON CI SONO PAROLE

Una tragedia dopo la partita tra #Rieti e #Pistoia in A2. Il pullman dei tifosi pistoiesi è stato bersagliato con sassi. Uno dei due autisti è stato colpito ed è deceduto.



Non ci sono parole.

Un pensiero alla famiglia.

Vergogna.



📸 TVL pic.twitter.com/dMMbM8uN6p — Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) October 19, 2025

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες που επιβεβαίωσαν τον θάνατο του άτυχου άνδρα, που δεν μπόρεσε να αποφύγει τη «βροχή» από τις πέτρες που χτυπούσαν το πούλμαν.

Δεν υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση των υπόλοιπων επιβατών, ενώ η ιταλική αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει τη σύλληψη κάποιου υπόπτου ή δράστη.



