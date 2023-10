Σε καταφύγιο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Ρομπέρτα Μέτσολα που επισκέπτονται το Ισραήλ - Βίντεο

Σε καταφύγιο έσπευσαν η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα: Βρίσκονται στο Ισραήλ σε ένδειξη συμπαράστασης στη χώρα απέναντι στις επιθέσεις της Χαμάς, και ενώ είχαν συναντήσεις με την ηγεσία της χώρας, ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στο Τελ Αβίβ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδροι δύο από τους σημαντικότερους θεσμούς της ΕΕ επισκέφτηκαν σήμερα το Ισραήλ για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στη χώρα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έφτασαν στο Ισραήλ λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Έφτασα στο Ισραήλ με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας στον ισραηλινό λαό μετά την τρομερή τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στον κοινωνικό δίκτυο X. Και συμπλήρωσε ότι «είμαστε εδώ με ένα μήνυμα αλληλεγγύης.

I have arrived in Israel with @EP_President to express our solidarity with the Israeli people in the wake of the horrific Hamas terrorist attack. pic.twitter.com/4ktjwabx14



Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανάρτησε ότι «είμαστε εδώ με ένα μήνυμα αλληλεγγύης μετά τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ που έχει υποστεί εδώ και γενιές. Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει. Το πώς αντιδρούμε έχει σημασία. Μπορούμε - πρέπει - να σταματήσουμε τη Χαμάς. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετριαστούν οι ανθρωπιστικές συνέπειες».

Back in Israel.



We are here with a message of solidarity after the worst terror attack #Israel has endured in generations.



Terror will not prevail. How we respond matters.



We can - we must - stop Hamas. And do what we can to mitigate humanitarian consequences.@vonderleyen pic.twitter.com/VxMgnwi0eU