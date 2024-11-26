Γαλλία: Η Μαρίν Λεπέν κατηγορεί την κυβέρνηση για ψευδείς πληροφορίες

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση ότι διασπείρει «ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με τον κίνδυνο οι δημόσιοι υπάλληλοι να μην πληρωθούν και να υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, εάν η Γαλλία δεν καταφέρει να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό εγκαίρως για το 2025.

«Δεν υπάρχει στους θεσμούς μας κανένας κίνδυνος +shutdown+ (...) σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται σε πλήρη συμφωνία ορισμένα μέλη της κυβέρνησης», διαβεβαίωσε η Λεπέν, σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Figaro, αναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ, όπου οι ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν πληρώνονται έως την έγκριση ενός προϋπολογισμού.

«Ακόμα και στην περίπτωση που υπερψηφιστεί μια πρόταση μομφής, οι φόροι θα συλλεχθούν, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πληρωθούν, οι συντάξεις θα καταβληθούν και το κόστος ιατρικής περίθαλψης θα αποζημιωθεί» συμπλήρωσε η ίδια, την ώρα που το κόμμα της απειλεί να υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας που θα καταθέσει η αριστερά, εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να εγκρίνει τα σχέδιά της του κρατικού προϋπολογισμού και της Εθνικής Ασφάλειας χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.

Η πρόεδρος της γαλλικής εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ, που είναι μέλος του κόμματος του επικεφαλής του γαλλικού κράτους Εμανουέλ Μακρόν, διέψευσε επίσης σήμερα κάθε «προαναγγελθείσα καταστροφή», εάν η Γαλλία δεν καταφέρει να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό για το 2025 εξαιτίας μιας πρότασης μομφής σε βάρος της κυβέρνησης.

«Ακούω τα πάντα και συχνά οτιδήποτε (…). Οι νόμοι μας είναι καλά γραμμένοι, το Σύνταγμά μας και οι κανόνες μας είναι εκεί, επομένως δεν υπάρχει προαναγγελθείσα καταστροφή, δεν υπάρχει +shutdown+ όπως στην Αμερική (…) Δεν υπάρχει σενάριο καταστροφής», υπογράμμισε σε δηλώσεις της στο Sud Radio.

«Ο πραγματικός κίνδυνος για τη δημοκρατία, δεν είναι το +shutdown+: είναι τα fake news (ψευδείς πληροφορίες)!», υπογράμμισε επιπλέον η Λεπέν.

Πολιτικές προσωπικότητες που συμμετέχουν στον συνασπισμό του συντηρητικού πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ προειδοποίησαν τις τελευταίες ημέρες για τον κίνδυνο μιας οικονομικής κρίσης, η οποία θα προκαλούσε την πτώση της κυβέρνησης χωρίς την προηγούμενη υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού.

«Εάν αύριο υπερψηφιζόταν μια πρόταση δυσπιστίας, θα επρόκειτο για μια κρίση καθεστώτος, μια οικονομική κρίση που θα βύθιζε τη Γαλλία στην άβυσσο», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρετεγιό.

Η Μαρίν Λεπέν επέκρινε «τα ψέματα» των προηγούμενων κυβερνήσεων σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση και αρνείται το κόμμα της να γίνει ένας «αποδιοπομπαίος τράγος» εάν υπερψηφίσει τη πρόταση δυσπιστίας.

Αφότου συγκροτήθηκε την 21η Σεπτεμβρίου, έπειτα από πολλές εβδομάδες πολιτικής κρίσης μετά την αιφνιδιαστική διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Εμανουέλ Μακρόν, η κυβέρνηση γνωρίζει ότι είναι χτισμένη στην άμμο, καθώς είναι μειοψηφική.

Ο κίνδυνος μιας πρότασης μομφής αυξήθηκε χθες, με τη Λεπέν και την αριστερά να εμμένουν στις απειλές τους προς αυτήν την κατεύθυνση, έπειτα από συνομιλίες που είχαν με τον Μισέλ Μπαρνιέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

