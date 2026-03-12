Το FBI προειδοποιεί την Καλιφόρνια ότι το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει drones στη Δυτική Ακτή

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών φέρεται να προειδοποίησε τα αστυνομικά τμήματα στην Καλιφόρνια ότι το Ιράν θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις εκτοξεύοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δυτική Ακτή.

Η είδηση ​​αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το ABC News την Τετάρτη, επικαλούμενο σχετικό υπόμνημα προειδοποίησης.

«Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν φέρεται να επιδίωκε να πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη από άγνωστο σκάφος στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα εναντίον απροσδιόριστων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν», έγραψε το FBI σε ενημερωτικό δελτίο.

«Δεν έχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες αυτής της φερόμενης επίθεσης», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη αν ανησυχεί ότι το Ιράν μπορεί να αυξήσει τα αντίποινά του ώστε να συμπεριλάβει επιθέσεις σε αμερικανικό έδαφος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Όχι, δεν ανησυχώ», αναφέρουν οι The Times of Israel.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα αντιμετωπίζουμε όπως έρχονται», συμπλήρωσε.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε ότι το ενημερωτικό δελτίο ήταν μία από τις πολλές ενημερώσεις ασφαλείας που λαμβάνει η πολιτεία από τους ομοσπονδιακούς καθημερινά. «Η Καλιφόρνια», ανέφερε, «έχει αναβαθμίσει την ασφάλεια της από την έναρξη της σύγκρουσης».

«Το Γραφείο Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Κυβερνήτη συνεργάζεται ενεργά με πολιτειακούς, τοπικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους ασφαλείας», δήλωσε η Νταϊάνα Κροφτς-Πελάγιο, εκπρόσωπος του Νιούσομ.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τις ΗΠΑ με επιθέσεις σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.

Μια αξιολόγηση απειλών που εκπονήθηκε από το Γραφείο Πληροφοριών και Ανάλυσης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι το Ιράν «πιθανώς» αποτελεί απειλή στοχευμένων επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και μια μεγάλης κλίμακας φυσική επίθεση ήταν απίθανη.

Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει drones για να επιτεθεί σε δεκάδες στόχους σε όλη την περιοχή, χτυπώντας πλοία, αμερικανικές πρεσβείες, αεροδρόμια και άλλες υποδομές. Η Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια επιθέσεις από ιρανικής κατασκευής drones που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία, έχει στείλει εμπειρογνώμονες στην περιοχή για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της απειλής.

Πηγή: skai.gr

