Λευκός Οίκος: Στις 14-15 Μαΐου η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα

Στις 14-15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος στο καθιερωμένο μπριφινγκ.

Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν προγραμματισμένη να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου που ξέσπασε στο Ιράν μετά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

