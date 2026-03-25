Ιράν: Συγκεντρώσεις υπέρ της κυβέρνησης στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις

Μία γυναίκα τραγουδά τον εθνικό ύμνο, ενώ μια άλλη κρατά μια φωτογραφία του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη, Αγατιολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ της κυβέρνησης στη δυτική Τεχεράνη.

Στην πρωτεύουσα και σε άλλες ιρανικές πόλεις, οι Αρχές έχουν εντείνει τα νυχτερινά περίπολα, όσο πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις υπέρ της κυβέρνησης, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με ΗΠΑ και Ισραήλ. Κατοίκοι αναφέρουν εκτεταμένη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, αλλά και πολλές εκδηλώσεις που, σύμφωνα με συμμετέχοντες, αποσκοπούν στην επίδειξη ενότητας και υποστήριξης προς το καθεστώς, υπό το καθεστώς των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της πίεσης σε διεθνές επίπεδο.

Ενώ η ζωή στην Τεχεράνη συνεχίζεται σε ένα υπόβαθρο συγκρούσεων και κλεισίματος σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών, πολλοί πολίτες προσπαθούν να διατηρήσουν μια αίσθηση καθημερινότητας, εν μέσω των εκρήξεων και της απώλειας ζωών.

Πηγή: skai.gr

