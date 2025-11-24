Η ομάδα ψηφοφόρων που έχει προσφύγει για να μπλοκάρει τον χάρτη των εκλογικών περιφερειών που σχεδίασαν οι Ρεπουμπλικανοί στο Τέξας κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να απορρίψει τις νέες γραμμές των περιφερειών και να διεξαχθούν οι επόμενες ενδιάμεσες εκλογές με βάση τον υφιστάμενο χάρτη της πολιτείας.

Σε κατάθεση που υποβλήθηκε τη Δευτέρα, οι ψηφοφόροι υποστήριξαν ότι ο νέος χάρτης έχει σχεδιαστεί με φυλετική μεροληψία και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις επόμενες εκλογές. Ζήτησαν από τους δικαστές να διατηρήσουν την απόφαση τριμελούς ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Τέξας, που είχε απαγορεύσει τη χρήση του νέου χάρτη. Η πολιτεία είχε προσφύγει κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Αυτό μπορεί να είναι το πιο ξεκάθαρο άμεσο αποδεικτικό στοιχείο φυλετικής χειραγώγησης εκλογικών περιφερειών που έχει ποτέ φτάσει σε αυτό το δικαστήριο», έγραψαν οι δικηγόροι των ψηφοφόρων. «Θα ήταν δικαστική παρωδία αν το δικαστήριο ανέτρεπε την καλά τεκμηριωμένη απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου υπό αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες».

Την Παρασκευή, λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά την κατάθεση της έφεσης από τους αξιωματούχους του Τέξας, ο δικαστής Σάμουελ Αλίτο αποκατέστησε προσωρινά τον χάρτη που είχαν σχεδιάσει οι Ρεπουμπλικανοί, όσο το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης. Μια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να παρέμβει πιθανότατα θα διασφαλίσει ότι ο νέος χάρτης θα χρησιμοποιηθεί του χρόνου, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να διατηρήσουν ή να διευρύνουν τη μικρή πλειοψηφία τους στη Βουλή.

Στο αίτημά του για παρέμβαση, το Τέξας υποστήριξε ότι η απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου που μπλόκαρε τον νέο χάρτη «έχει βυθίσει τις εκλογές στο χάος τις τελευταίες 72 ώρες».

Στην κατάθεση της Δευτέρας, οι δικηγόροι των ψηφοφόρων απάντησαν ότι στην πραγματικότητα θα δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση και φόρτο εργασίας για τους εκλογικούς υπαλλήλους η εφαρμογή του νέου χάρτη, σε σχέση με τη διατήρηση των γραμμών που ισχύουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Επιπλέον, σημείωσαν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο έδειξαν ξεκάθαρα πως ο χάρτης, που ανασχεδιάστηκε κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είχε φυλετικά κριτήρια.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να απαιτεί από μια πολιτεία να καταργήσει περιφέρειες λόγω φυλής», αναφέρεται στην κατάθεση. «Οι πολιτείες δεν μπορούν να καταργούν περιφέρειες λόγω φυλής. Αυτό το δικαστήριο εκδικάζει δύσκολες υποθέσεις. Αυτή δεν είναι μια από αυτές».

Η υπόθεση είναι Abbott v. League of United Latin American Citizens, 25A608.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.