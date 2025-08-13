Μεγάλη πυρκαγιά στο Δέλβινο: Εκκενώσεις κατοικιών και μάχη με τις φλόγες

Μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά έχει τυλίξει στις φλόγες τη βόρεια και ανατολική πλευρά του Δελβίνου, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις των κατοίκων. Το μέτωπο της φωτιάς έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και εξελίσσεται σε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά των τελευταίων ετών στην περιοχή, σύμφωνα με το himara.gr.

Η νυχτερινή επιχείρηση κατάσβεσης γίνεται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς η αεροπορική συνδρομή δεν είναι εφικτή μέχρι την ανατολή. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή καταστροφή κατοικιών, ωστόσο η αποτίμηση των ζημιών είναι αδύνατη προς το παρόν, λόγω του πυκνού καπνού και της περιορισμένης πρόσβασης σε αρκετές ζώνες.

Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και στρατιωτικές δυνάμεις, προσπαθώντας να συγκρατήσουν τις φλόγες προτού αυτές επεκταθούν σε νέα σημεία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εγγύτητα του μετώπου στο τοπικό νοσοκομείο. Για την αποφυγή κινδύνου έκρηξης, τεχνικά συνεργεία αποσυναρμολόγησαν και απομάκρυναν το σύστημα παροχής οξυγόνου. Παράλληλα, όλοι οι ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς χώρους, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει σε πλήρη επιφυλακή.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν προς το κέντρο της πόλης, ευνοώντας την επέκταση της φωτιάς και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους κατοίκους. Δεκάδες οικογένειες εγκαταλείπουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, με τις αρχές να απευθύνουν επείγουσες εκκλήσεις για αυστηρή τήρηση των οδηγιών εκκένωσης και ασφάλειας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης αναμένεται να ενισχυθούν τις πρώτες πρωινές ώρες, με την ελπίδα ότι η αεροπορική υποστήριξη θα συμβάλει καθοριστικά στην αναχαίτιση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.