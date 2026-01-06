Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας - Ο στρατός είναι «πάντα μια επιλογή»

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει πολύ σαφές ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες»

Λευκός Οίκος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η ομάδα των συμβούλων του συζητούν διάφορες επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας και η χρήση του αμερικανικού στρατού για την επίτευξη του στόχου είναι «πάντα μια επιλογή», ανέφερε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει πολύ σαφές ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής. Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν ένα εύρος επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή που βρίσκεται στη διάθεση του αρχιστράτηγου», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του, απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λευκός Οίκος Ντόναλντ Τραμπ Γροιλανδία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark