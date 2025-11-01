Λογαριασμός
Νέος κανονισμός περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στα γραφεία της Λέβιτ στον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος επικαλείται την ανάγκη προστασίας «ευαίσθητων πληροφοριών» στη Δυτική Πτέρυγα, κοντά στο Οβάλ Γραφείο του προέδρου Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες Παρασκευή έναν νέο κανονισμό που περιορίζει την πρόσβαση διαπιστευμένων δημοσιογράφων στα γραφεία της εκπροσώπου Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων επικοινωνίας στη Δυτική Πτέρυγα, κοντά στο Οβάλ Γραφείο.

Όπως αναφέρει το σχετικό υπόμνημα, απαγορεύεται στο εξής η πρόσβαση δημοσιογράφων στην Αίθουσα 140 χωρίς προηγούμενο ραντεβού, με τον Λευκό Οίκο να επικαλείται την ανάγκη προστασίας «ευαίσθητων πληροφοριών».

Ο νέος κανονισμός ακολουθεί τους περιορισμούς που τέθηκαν σε ισχύ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την πρόσβαση διαπιστευμένων δημοσιογράφων στο υπουργείο Άμυνας. Αντιδρώντας σε αυτούς τους περιορισμούς, δεκάδες δημοσιογράφοι εγκατέλειψαν τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο και επέστρεψαν τις διαπιστεύσεις τους.

