Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος δέχθηκε επικρίσεις αυτή την εβδομάδα επειδή δήλωσε ότι ελπίζει η ινδουίστρια σύζυγός του να ασπαστεί τον χριστιανισμό, υπερασπίστηκε σε χθεσινή εκδήλωση τα λεγόμενά του, κατηγορώντας τους επικριτές του για «αντιχριστιανική προκατάληψη».

Στην εκδήλωση στο Μισισιπί, που διοργάνωσε η οργάνωση Turning Point USA προς τιμήν του δολοφονημένου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο Βανς ρωτήθηκε για το πώς μεγαλώνει τα τρία του παιδιά μέσα σε έναν γάμο διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων με τη δεύτερη κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς. Ο ερωτών σημείωσε ότι οι συντηρητικοί φαίνεται να θεωρούν τον χριστιανισμό προϋπόθεση για το να είναι κανείς πατριώτης Αμερικανός.

«Ναι, η σύζυγός μου δεν μεγάλωσε ως χριστιανή. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε πως μεγάλωσε σε μια ινδουιστική οικογένεια, αλλά όχι ιδιαίτερα θρησκευόμενη προς καμία κατεύθυνση», απάντησε ο Βανς, προσθέτοντας ότι όταν γνωρίστηκαν, και οι δύο ήταν «αγνωστικιστές ή άθεοι» και αργότερα αποφάσισαν μαζί να αναθρέψουν τα παιδιά τους ως χριστιανούς.

«Τις περισσότερες Κυριακές, η Ούσα έρχεται μαζί μου στην εκκλησία», πρόσθεσε. «Ελπίζω τελικά να συγκινηθεί από αυτό που με συγκίνησε κι εμένα στην εκκλησία; Ναι, ειλικρινά το ελπίζω. Γιατί πιστεύω στο χριστιανικό Ευαγγέλιο και ελπίζω κάποτε η σύζυγός μου να το δει όπως το βλέπω κι εγώ. Αλλά αν δεν το κάνει, τότε ο Θεός λέει ότι όλοι έχουμε ελεύθερη βούληση κι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για μένα.»

Τα σχόλια του αντιπροέδρου στο Πανεπιστήμιο του Μισισίπι προκάλεσαν αντιδράσεις, και ο Βανς την Παρασκευή δημοσίευσε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X, υπερασπιζόμενος όσα είπε. Η ανάρτησή του ήρθε σε απάντηση χρήστη που τον κατηγόρησε ότι «πέταξε κάτω από το λεωφορείο» τη θρησκεία της συζύγου του για να κερδίσει τη στήριξη των χριστιανών εθνικιστών.

«Η χριστιανική μου πίστη μου λέει ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό και ωφέλιμο για τον άνθρωπο», έγραψε ο Βανς.

Είπε ότι η σύζυγός του «δεν είναι χριστιανή και δεν έχει σχέδια να ασπαστεί τον χριστιανισμό, αλλά, όπως πολλοί άνθρωποι σε γάμους ή σχέσεις διαφορετικών θρησκειών, ελπίζω κάποτε να δει τα πράγματα όπως εγώ.»

Ο Βανς είπε ότι σχόλια σαν αυτά που του απευθύνθηκαν «αναδίδουν αντιχριστιανική προκατάληψη».

Και συνέχισε: «Ναι, οι χριστιανοί έχουν πεποιθήσεις. Και ναι, αυτές οι πεποιθήσεις έχουν πολλές συνέπειες, μία από τις οποίες είναι ότι θέλουμε να τις μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, και όποιος λέει το αντίθετο έχει ατζέντα.»

Ο Βανς, καθολικός προσηλυτισμένος, έχει γράψει εδώ και χρόνια για την πορεία της πίστης του και, κατά καιρούς, έχει παρουσιαστεί ως ένα είδος «θεολόγου εν υπηρεσία», επιχειρώντας να δικαιολογήσει τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ μέσα από θρησκευτικό πρίσμα.

Κάποιοι ειδικοί στη θρησκεία και την πολιτική λένε ότι ο αντιπρόεδρος έχει προσφέρει περισσότερη θεολογική ερμηνεία και ανάλυση του χριστιανισμού — πέρα από τα σχόλια για την προσωπική του πίστη, απ’ ό,τι οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στη μνήμη τους.

Πρόσφατα, ο Βανς επέστρεψε από ταξίδι στο Ισραήλ, όπου εκείνος και η σύζυγός του παρακολούθησαν ιδιωτική λειτουργία στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, τον οποίο οι χριστιανοί θεωρούν ως το σημείο όπου εναποτέθηκε το σώμα του Ιησού Χριστού.

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Βανς δικαιολόγησε την επιτάχυνση των μαζικών απελάσεων μεταναστών από την κυβέρνηση Τραμπ, λέγοντας ότι ο χριστιανισμός καλεί τους ανθρώπους να «αγαπούν την οικογένειά τους» και κατόπιν να επεκτείνουν αυτή την αγάπη προς τα έξω.

«Πολλοί στην άκρα αριστερά έχουν αντιστρέψει εντελώς αυτό», είπε. «Φαίνεται να μισούν τους πολίτες της ίδιας τους της χώρας και να νοιάζονται περισσότερο για ανθρώπους εκτός των συνόρων τους.»

Τον Φεβρουάριο, μίλησε στη Διάσκεψη για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία, υποστηρίζοντας ότι «οφείλουμε την ίδια την έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας» στον χριστιανισμό, ένα επιχείρημα δημοφιλές σε ορισμένους συντηρητικούς κύκλους.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Πάπας Φραγκίσκος έγραψε μια αξιοσημείωτη επιστολή προς τους Αμερικανούς επισκόπους, επιπλήττοντας τη θεολογική ανάλυση του Βανς.

«Η χριστιανική αγάπη δεν είναι μια ομόκεντρη επέκταση συμφερόντων», έγραψε ο Φραγκίσκος, προτρέποντας τους Αμερικανούς επισκόπους να βλέπουν τους μετανάστες ως το αληθινό πρόσωπο του Ιησού.

Ο Βανς συναντήθηκε στη συνέχεια με τον Φραγκίσκο μία ημέρα πριν από τον θάνατο του πάπα.

Σε συνέντευξή του στο podcast “Pod Force One”, που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Βανς είπε ότι η φιλάνθρωπη ερμηνεία του για τη στάση της Καθολικής Εκκλησίας στο μεταναστευτικό είναι ότι, ενώ «τα έθνη έχουν δικαίωμα κυριαρχίας», οι μετανάστες αξίζουν να αναγνωρίζεται η ανθρώπινη υπόστασή τους.

«Πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονται στη χώρα μας υποφέρουν με κάποιον τρόπο», είπε ο Βανς. «Είναι ανθρώπινα όντα, και παρόλο που πρέπει να εφαρμόζουμε τη νομοθεσία περί μετανάστευσης, προσπαθώ να υπενθυμίζω στον εαυτό μου, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τους αφήσουμε όλους να μείνουν στη χώρα μας, αλλά έχω την ευθύνη να θυμάμαι την ανθρωπιά τους.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.