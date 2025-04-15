Λευκός Οίκος: Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Κίνας, ο Τραμπ ειναι ανοιχτός σε μια συμφωνία

«Ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο να συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα» επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ ωστόσο διευκρίνισε ότι το Πεκίνο είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει την πρώτη κίνηση.

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Κίνας: Η Κίνα πρέπει να κάνει μια συμφωνία μαζί μας, δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε μια συμφωνία μαζί της», είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία με την Κίνα».

«Έχουμε 15 εμπορικές προτάσεις»

Σχετικά με τους δασμούς, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει περισσότερες από 15 εμπορικές προτάσεις που εξετάζονται ενεργά υπογραμμίζοντας ότι μερικές από αυτές μπορούν να ανακοινωθούν πολύ σύντομα.

Ο Τραμπ μίλησε στον σουλτάνο του Ομάν

Επιπλέον, η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε σήμερα Τρίτη με τον σουλτάνο του Ομάν για τον επόμενο γύρο συνομιλιών για το Ιράν που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Η Λέβιτ είπε στους δημοσιογράφους ότι η γραμμή του Τραμπ στις συζητήσεις - οι πρώτες συνομιλίες διεξήχθησαν το περασμένο Σάββατο - είναι ότι επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις διαπραγματεύσεις για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Τραμπ και ο ηγέτης του Ομάν συζήτησαν επίσης τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον των Χούθι της Υεμένης, είπε.

Ο Τραμπ θέλει να ζητήσει συγγνώμη το Χάρβαρντ

Σχετικά με το Χάρβαρντ η εκπρόσωπος τύπου είπε ότι ο Τραμπ θέλει να δει το Χάρβαρντ να ζητά συγγνώμη, όταν ρωτήθηκε εάν ο πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να αφαιρέσει το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής από το πανεπιστήμιο.

«Όταν πρόκειται για το Χάρβαρντ, όπως είπα, ο πρόεδρος ήταν αρκετά σαφής, πρέπει να ακολουθήσουν τον ομοσπονδιακό νόμο», είπε στους δημοσιογράφους. «Θέλει επίσης να δει το Χάρβαρντ να ζητά συγγνώμη και το Χάρβαρντ θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τον κραυγαλέο αντισημιτισμό που έλαβε χώρα στην πανεπιστημιούπολη του κολεγίου εναντίον των Εβραίων Αμερικανών φοιτητών», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει για την αύξηση του εταιρικού φόρου

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει να αυξήσει τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή προκείμενου να πληρώσει άλλες φορολογικές περικοπές.

«Δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος έχει αποφασίσει αν το υποστηρίζει ή όχι», δήλωσε.

Μνημόνιο για τα επιδόματα

Η Λέβιτ αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την Τρίτη να υπογράψει ένα μνημόνιο που σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο θα έχει ως στόχο να εμποδίσει τους μη δικαιούχους να διεκδικούν επιδόματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Το μνημόνιο θα κατευθύνει τη διοίκηση να διασφαλίσει ότι οι μη επιλέξιμοι αλλοδαποί δεν λαμβάνουν κεφάλαια από τα προγράμματα του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης», είπε στους δημοσιογράφους.

Για τους αγρότες

Τέλος, ο Λευκός Οίκος είπε ότι εξετάζεται από την κυβέρνηση να υπάρξει μια ανακούφιση για τους αγρότες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν χαμηλότερες τιμές και υψηλά αποθέματα καθώς συνεχίζεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.

