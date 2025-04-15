Το κλείσιμο σχεδόν 30 πρεσβειών και προξενείων εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ καθώς προσβλέπει σε σημαντικές αλλαγές στη διπλωματική της παρουσία στο εξωτερικό, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που έχει στα χέρια του το CNN.

Ειδικότερα, στο έγγραφο αναφέρονται αναλυτικά οι πρεσβείες τις οποίες σκέφτεται να κλείσει ο Τραμπ. Πρόκειται για τις πρεσβείες της Μάλτας, του Λουξεμβούργου, του Λεσόθο, της Δημοκρατίας του Κονγκό, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και του Νότιου Σουδάν. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης πέντε προξενεία στη Γαλλία, δύο στη Γερμανία, δύο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα στη Νότια Αφρική και ένα στη Νότια Κορέα.

Συνιστά επίσης να μειωθεί το αποτύπωμα στις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ στη Σομαλία και Ιράκ - δύο χώρες που ήταν βασικές στις προσπάθειες των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Δεν είναι σαφές εάν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο έχει υπογράψει σχετικό έγγραφο.

Οι προτεινόμενες αλλαγές έρχονται εν μέσω μιας ευρύτερης αναμενόμενης αναθεώρησης της διπλωματικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση, υποκινούμενη από το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) που υποστηρίζεται από τον Ίλον Μασκ, κάνει δραματικές αλλαγές για να συρρικνώσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

