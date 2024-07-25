Η UNRWA για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, λένε οι ΗΠΑ

Η διπλωματία των ΗΠΑ επέκρινε έντονα χθες Τετάρτη σχέδιο νόμου που προωθείται στην Κνέσετ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, και χαρακτηρίζει την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, την UNRWA, «τρομοκρατική οργάνωση».

«Η UNRWA δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και παροτρύνουμε την ισραηλινή κυβέρνηση και την Κνέσετ να σταματήσουν την προώθηση αυτού του νομοσχεδίου», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ.

Οι συνεχείς «επιθέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης εναντίον της UNRWA είναι απίστευτα ανώφελες. Δεν συνεισφέρουν τίποτε (...) στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους στη Γάζα», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο της υπηρεσίας.

Το ισραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα σε πρώτη ανάγνωση πρόταση νόμου που χαρακτηρίζει το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή «τρομοκρατική οργάνωση» και προβλέπει τη διακοπή οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Το κείμενο θα εξεταστεί πιο διεξοδικά σε επίπεδο επιτροπής.

Η UNRWA, που απασχολεί πάνω από 30.000 ανθρώπους σε όλη περιοχή, προσφέροντας υπηρεσίες σε 5,9 εκατομμύρια Παλαιστίνιους, κατηγορήθηκε από τις ισραηλινές αρχές πως απασχολεί «πάνω από 400 τρομοκράτες» στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ κατήγγειλε πως 12 υπάλληλοί της υπηρεσίας ενέχονταν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ ανέστειλαν την οικονομική συνεισφορά τους στην υπηρεσία μετά τις κατηγορίες —για τις οποίες ουδέποτε παρουσιάστηκαν τεκμήρια— από πλευράς Ισραήλ περί εμπλοκής εργαζομένων της στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει στην Ουάσιγκτον να ξεπαγώσει κεφάλαια για την υπηρεσία. Ωστόσο, αντιθέτως οι κυβερνήσεις πολλών άλλων χωρών ξανάρχισαν στο μεταξύ να ενισχύουν την UNRWA, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας στην αρχή της εβδομάδας. Η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και η Ιαπωνία έχουν πράξει το ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

