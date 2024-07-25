Τρεις νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ στρατιωτών της Ουκρανίας

Ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ουκρανούς στρατιωτικούς οι οποίοι σταθμεύουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά) είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εξ αυτών και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι τέσσερις, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μονάδα των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Οι στρατιωτικοί «χρησιμοποίησαν όπλα» μέσα στη μονάδα τους εξαιτίας «προσωπικών» διαφορών κι ο απολογισμός κάνει λόγο για «τρεις νεκρούς και άλλους τέσσερις τραυματίες», έκανε γνωστό η μεραρχία Χορτίτσια.

Οι επιζήσαντες έχουν υποστεί «σοβαρά» τραύματα και επιτόπου βρίσκονται δυνάμεις επιβολής της τάξης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η διοίκηση της μονάδας έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί να επαναληφθούν στο μέλλον τέτοια συμβάντα», πάντα κατά την ανακοίνωση.

Οι περιστάσεις του επεισοδίου δεν είναι ακόμη σαφείς κι ο ουκρανικός στρατός δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν, ούτε ποια ήταν τα κίνητρα. Περιορίστηκε να αναφέρει πως οι στρατιωτικοί χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα για «προσωπικούς» και όχι στρατιωτικούς σκοπούς.

Η άσκηση βίας μεταξύ στρατιωτικών εν ενεργεία είναι λεπτό ζήτημα στην Ουκρανία, πάντως τόσο σοβαρά επεισόδια —ανταλλαγές πυρών— είναι σπάνια.

Τον Ιανουάριο του 2022, τέσσερις εβδομάδες πριν από την εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στην ουκρανική επικράτεια, νεοσύλλεκτος της ουκρανικής εθνικής φρουράς, 21 ετών, σκότωσε τέσσερις στρατιώτες κι έναν πολίτη με τουφέκι εφόδου μέσα σε εργοστάσιο του αεροδιαστημικού τομέα.

Τον Μάιο του 2024, ρώσος στρατιώτης, 57 ετών, που είχε στρατολογηθεί σε φυλακή, σκότωσε έξι συστρατιώτες του στην ανατολική περιφέρεια Ντανιέτσκ, μια από στις τέσσερις που η Μόσχα λέει πως έχει προσαρτήσει, κάτι που δεν αναγνωρίζει το Κίεβο, ούτε το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

