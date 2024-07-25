Στην ομιλία του ο Νετανιάχου δείχνει ότι δεν θέλει συμφωνία εκεχειρίας, δηλώνει αξιωματούχος της Χαμάς

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, δήλωσε στο Reuters αμέσως μετά την ομιλία του Νετανιάχου ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, την Τετάρτη, ότι αν οποιοδήποτε μέρος συμμαχήσει με τον Νετανιάχου θα διαπράξει "προδοσία του αίματος των μαρτύρων".

Στην ομιλία του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ μπορούν να σφυρηλατήσουν μια συμμαχία ασφάλειας στη Μέση Ανατολή ενάντια στην ιρανική "απειλή", λέγοντας ότι όλες οι χώρες που θα κάνουν ειρήνη με το Ισραήλ θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μια τέτοια συμμαχία.

"Η ομιλία του Νετανιάχου ήταν γεμάτη από ψέματα και αυτή δεν θα καταφέρει να κρύψει την αποτυχία και την ήττα απέναντι στην αντίσταση για να καλύψει τα εγκλήματα του γενοκτονικού πολέμου που διαπράττει ο ισραηλινός στρατός εναντίον του λαού της Γάζας", τόνισε ο Αμπού Ζούχρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

