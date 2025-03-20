Αφγανιστάν: Ο Τζορτζ Γκλέζμαν απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν

Οι Ταλιμπάν άφησαν ελεύθερο σήμερα τον Αμερικανό πολίτη Τζορτζ Γκλέζμαν που κρατείτο στο Αφγανιστάν για περισσότερα από δύο χρόνια, μετά τις συνομιλίες που είχε ο Αμερικανός απεσταλμένος Άνταμ Μπόλερ με αξιωματούχους των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του θέματος, έπειτα από την πρώτη επίσκεψη αξιωματούχων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στην αφγανική πρωτεύουσα μετά την ορκωμοσία του μεγιστάνα τον Ιανουάριο.

Επαφές μεταξύ των δύο χωρών έχουν πραγματοποιηθεί από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021, αλλά γενικά σε χώρες που φιλοξενούσαν τις επαφές, όπως το Κατάρ.

Ο Γκλέζμαν, ο οποίος συνελήφθη το 2022 ενώ επισκεπτόταν την Καμπούλ ως τουρίστας, αναχώρησε από το Αφγανιστάν με αεροσκάφος των καταριανών αερογραμμών σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα) με προορισμό το Κατάρ, είπε η πηγή. Ο Γκλέζμαν και ο Μπόλερ αναμένεται να ταξιδέψουν μαζί στις ΗΠΑ, πρόσθεσε η πηγή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Αμίρ Χαν Μουτάκι δέχθηκε σήμερα την πρώτη αμερικανική αντιπροσωπεία μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στην Καμπούλ, με την οποία συζήτησε για την απελευθέρωση των κρατουμένων.

«Συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η απελευθέρωση κρατουμένων και οι προξενικές υπηρεσίες Αφγανών στις ΗΠΑ» κατά τη συνάντηση των Μουτάκι και Μπόλερ. Ο τελευταίος συνοδευόταν από τον πρώην ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν Ζαλμάι Χαλιλζάντ, τόνισε το αφγανικό υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση στο X.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ στην αφγανική πρωτεύουσα μετά την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Χαφίζ Ζία Αχμάντ.

Αφγανιστάν και HΠΑ «πρέπει να βγουν από τις επιπτώσεις του 20ετούς πολέμου και να έχουν πολιτικές και οικονομικές σχέσεις», είπε ο Αφγανός υπουργός Εξωτερικών, ζητώντας «διάλογο για την επίλυση των προβλημάτων».

Ο Μπόλερ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός στο ζήτημα των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε λόγο για «πρόοδο» όσον αφορά τους κρατούμενους και χαιρέτισε «ένα θετικό βήμα στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης», σύμφωνα με το αφγανικό υπουργείο.

Η Ουάσινγκτον δεν σχολίασε αμέσως την επίσκεψη.

Οι αφγανικές αρχές ανακοίνωσαν στα τέλη Φεβρουαρίου ότι κρατούσαν μια Κινεζοαμερικανίδα που είχε συλληφθεί την 1η Φεβρουαρίου στην επαρχία Μπαμιγιάν, έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό δυτικά της Καμπούλ, γνωστός ιδιαίτερα για τους γιγάντιους Βούδες της, τους οποίους οι Ταλιμπάν ανατίναξαν με δυναμίτη το 2001.

Ωστόσο, αρνούνται να αποκαλύψουν τους λόγους της σύλληψής του και τις συνθήκες κράτησής του.

Τον Ιανουάριο, δύο Αμερικανοί, ο Ράιαν Κόρμπετ και ο Γουίλιαμ ΜακΚέντι, που κρατούνταν στο Αφγανιστάν, αφέθηκαν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ενός Αφγανού μαχητή, του Χαν Μοχάμεντ, που είχε καταδικαστεί για ναρκοτρομοκρατία στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Ταλιμπάν είχε δηλώσει ότι ελπίζει σε «ένα νέο κεφάλαιο» με την επανεκλογή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Κατά την πρώτη του θητεία ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου υπέγραψε ειρηνευτική συμφωνία με τους Ταλιμπάν.

Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, αλλά αρκετές χώρες, όπως το Πακιστάν, η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν, έχουν κρατήσει τις πρεσβείες τους ανοιχτές στην Καμπούλ μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

